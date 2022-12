Katar pretresla smrt še enega novinarja

V petek je športni svet pretresla novica o smrti 48-letnega ameriškega novinarja Granta Wahla, ki se je zgrudil in umrl med spremljanjem četrtfinalnega obračuna med Argentino in Nizozemsko. Na prizorišču naj bi doživel srčni napad, po katerem mu kljub posredovanju zdravstvenega osebja ni bilo več pomoči. Njegov brat Eric Wahl trdi, da so Granta umorili. Po tem, ko je na začetku prvenstva na stadion želel vstopiti v majici z mavričnim simbolom skupnosti LGBT, je namreč prejemal grožnje s smrtjo.

Al Kass TV photojournalist Khalid al-Misslam passed away recently.

Al- Misslam, a Qatari, died suddenly while covering the FIFA World Cup Qatar 2022. We believe in Allah's mercy and forgiveness for him, and send our deepest condolences to his family. pic.twitter.com/M1ZyoBJWkW