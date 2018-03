Kapetan o razlogih za kolaps v Celovcu: Pregoreli smo

Bojan Jokić

"Nismo bili pravi. Ne jaz in ne drugi igralci. Tega se zavedamo. Premalo smo bili agresivni na bokih, Avstrijcem, ki so igrali zelo dobro, smo dopustili, da so prevečkrat prihajali do predložkov," je po tekmi, na kateri je šestič nosil kapetanski trak Slovenije, a prvič kot njen pravi kapetan in ne nadomestni, povedal Bojan Jokić.

"To ni bil naš dan. Vse je šlo narobe. Kot da bi pregoreli v preveliki želji, da se dokažemo in nekaj pokažemo. Na začetku smo še nekaj igrali, potem pa je pobudo prevzela Avstrija, žogo držala v svojih nogah, si ustvarjala priložnosti in zasluženo prišla do zmage," je priznal z 88 nastopi drugi na večni lestvici po številu tekem v majici Slovenije.

Videti je bilo, da je manjalo žara, toda ...

Šestič je bil kapetan. Foto: Mario Horvat/Sportida "Res je bilo videti, kot da nam je v določenih trenutkih zmanjkalo žara v igri. Nismo bili dovolj agresivni, nismo napadali druge žoge, nismo si ustvarjali dovolj priložnosti, da bi zadeli in mogoče poskrbeli za preobrat. Nismo bili pravi v vseh pogledih igre," je nadaljeval 31-letni Kranjčan.

"Smo na začetku nove zgodbe. Vsi si želimo, da bi bili uspešni. Sanjamo o tem, da bi igrali na evropskem prvenstvu. Res je, da smo tokrat doživeli grd poraz, a je bolje, da se je to zgodilo na začetku. Lahko se poberemo in gremo naprej," v boljše čase verjame levi bočni branilec ruskega prvoligaša Ufe, za katerega v tej sezoni redno igra.

Slovo od velikega prijatelja, čustveno bo

Veliko boljšo Slovenijo pričakuje že v torek, ko bo v Stožicah v drugi prijateljski tekmi gostovala Belorusija. To bo tudi tekma, na kateri se bo od izbrane vrste poslovil njen dolgoletni steber obrambe in kapetan Boštjan Cesar.

Z Boštjanom Cesarjem je vrsto let igral v reprezentanci in nekaj časa tudi v klubu. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"To bo zelo čustvena tekma za nas, za navijače in za celo Slovenijo. Vemo, da je bil Boštjan vrsto let pravi vodja in kapetan. Veliko je dal tej reprezentanci. Je tudi izjemen človek," je svojega prijatelja in nekdanjega soigralca, s katerim sta nekaj časa skupne trenutke delila tudi pri Chievu iz Verone, pohvalil Jokić.

"Smo kakovostni, a tokrat tega nismo pokazali. Nismo bili stoodstotni. Nismo pokazali tega, kar znamo. To je bil največji problem," je zaključil nogometaš, ki za Slovenijo neprekinjeno igra že dolgih 12 let. Debitral je daljnega februarja 2006, ko je bil selektor še Branko Oblak.