Kevin Kampl se je vrnil, a ga ni bilo opaziti

Razočaranje v Celovcu

"Zasluženo smo izgubili. Avstrijci so bili boljši, odigrali so dobro tekmo. Nastopili so drugače, kot smo mislili, da bodo. Igrali so s petimi zadaj, zato nismo mogli pritiskati nanje. Pustili smo jim igrati, oni pa so to izkoristili. Dokazali so, da imajo dobre igralce, ki so nam hitro zabili dva gola in potem nikakor nismo mogli priti do svoje igre. Zdaj nam je jasno, da je pred nami še kar nekaj dela. Bolje pa je, da smo to ugotovili zdaj, kot pa na začetku kvalifikacij. Seveda smo si želeli zmagati tudi tokrat, a nam žal ni uspelo. Zdaj se moramo pogovoriti in ugotoviti, kaj smo delali narobe," je bil ob prvih besedah po tekmi izčrpen Kevin Kampl, ki govori tekoče slovensko, a se veliko bolje znajde z nemščino.

Govoril jo je malo pred tem, ko je dolgo časa odgovarjal na vprašanja avstrijskih novinarjev, ki ga zelo dobro poznajo. Kar nekaj let je v Avstriji navduševal v majici Red Bull Salzburga. Toda bolj kot stara slava je pomembna sedanjost in predvsem prihodnost.

Kaj boš videl dobrega, če izgubiš z 0:3?

Priznava, da je pričakoval drugačno tekmo. Foto: Sportal

Najdražji igralec v zgodovini slovenskega nogometa je pod vodstvom novega selektorja Tomaža Kavčiča dobil, kar si je želel. Zaigral je na mestu enega izmed dveh defenzivnih vezistov, a se v paru z Renejem Krhinom nikakor ni obnesel, kar je zaskrbljujoče.

"Nismo prišli do žoge, nismo prišli do naše igre. Avstrijci so nas preveč razvlekli po igrišču. Mislili smo, da bo drugače. Da bo bolje. Moramo poskrbeti, da v prihodnosti bo. Prepričan sem, da bo," je povedal zvezdnik RB Leipziga, ki je zanj poleti Bayerju Leverkusnu odštel 20 milijonov evrov.

Dobrega v igri Slovenije tudi on ni videl veliko. "Prav veliko dobrega iz te tekme ne moremo potegniti. Jasno je, da bomo morali tako v obrambi kot v napadu igrati bolje, tako da težko najdem kaj dobrega po tekmi, ki smo jo izgubili z 0:3. Vsi vemo, da bomo že v torek odigrali drugače in pokazali veliko več. Vemo, kaj moramo narediti," je torkovo drugo prijateljsko tekmo proti Belorusiji v Stožicah najavil 27-letni v Nemčiji rojeni vezist slovenskih korenin.

Vedo, da bo v torek drugače

Obljublja, da bo proti Belorusiji drugače. Foto: Sportal "Igramo doma in moramo zmagati. Vemo, da bo drugače," je dodal Kampl, ki ne verjame, da je vzrok za slabo tekmo Slovenije to, da je v reprezentanci nekaj sprememb.

"Ne, danes smo igrali vsi, ki smo že nekaj časa skupaj. Je pa res, da je zdaj nekaj novih idej. Par stvari, ki jih hočemo drugače narediti. Ne more pa biti takoj od prve sekunde vse najlepše. Avstrijci so nam danes lepo pokazali, kaj moramo narediti. Imamo veliko več potenciala od tega, kar smo pokazali tokrat," je nadaljeval eden izmed tistih, od katerih smo pričakovali, da bodo prevladovali na igrišču.

Toda tokrat sta bila v ospredju Avstrijca. Dvakratni strelec napadalec londonskega West Ham Uniteda Marko Arnautović in najboljši posameznik tekme, zvezdnik münchenskega Bayerna David Alaba.

"To sta tako dobra nogometaša, da se, če jima pustiš, hitro razigrata. Pa ne samo onadva. Avstrijci imajo še nekaj zelo dobrih nogometašev, kar so dokazali tudi danes," je za konec povedal nogometaš, za katerega je bila tekma proti Avstriji 25. nastop v dresu Slovenije in šele peti v zadnjih dveh letih in pol.