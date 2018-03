Selektor kritičen: Strinjam se, da je bilo to zelo slabo

Tomaž Kavčič po neuspešnem debiju na klopi Slovenije

"Strinjam se, da je bilo to zelo slabo. Ekipa ni bila dovolj angažirana. Zadeve moramo analizirati. Jutri se bomo pogovorili. Težko je takoj po tekmi v dveh, treh stavkih povedati, kaj je bilo narobe," je Tomaž Kavčič takoj po tekmi odgovoril na vprašanje, ali se strinja, da Slovenija ob njegovem debiju ni bila dovolj čvrsta in agresivna.

Škripalo je predvsem na sredini igrišča, kjer do izraza nista prišla Kevin Kampl in Rene Krhin. Tudi s tem se je strinjal. "Ne bi rekel, da sem izgubil zaupanje v njiju. Po eni tekmi tega seveda ne morem storiti," je kratko odgovoril in nekaj besed namenil tudi Josipu Iličiću, ki je bil najboljši Slovenec na igrišču in dajal vtis, da tudi največ teče in se najbolj bori, kar je seveda nenavadno.

"To, da je tekel in si je najbolj želel, je pozitivno, a zdaj si morajo začeti želeti še drugi. Tekma je prinesla, kar je prinesla. Jasno je, da on ni nogometaš, od katerega bi pričakoval, da bo pretekel največ, a počasi. Treba je analizirati zadeve," je odgovoril debitant na klopi Slovenije in pohvalil Avstrijo.

Ni treba delati drame

"Danes je bila veliko boljša in je zasluženo zmagala. Avstrijce smo dobro analizirali, a tekma je prinesla, kar je prinesla. Seveda bi se zdaj, če bi lahko še enkrat, odločil drugače. Težko je reči, da bi naredil vse isto, če smo izgubili z 0:3. Ni pa treba delati drame. Moramo se zamisliti. Prepričan sem, da lahko odigramo boljše. Vse izhaja iz defenzive. Če si v obrambi dovolj čvrst, potem lahko kaj narediš tudi v napadu. Če teg ni, potem ne gre. To je bistvo vsega," se je razgovoril 64-letni trener.

Selektor Slovenije debija v Celovcu ne bo pomnil po dobrem. Foto: Mario Horvat/Sportida

"Poraz boli, a to je samo ena tekma. Čaka nas še veliko dela. Tako kot po eni zmagi ne sme biti evforije, tako tudi po eni zmagi ne smemo delati drame. Jutri se bomo usedli in se pogovorili. Ne bi pa rekel, da ni bilo prave želje. Ko so odšli na igrišče, so bili vsi fantje zelo motivirani," je povedal Kavčič, ki ga že v torek čaka nova preizkušnja.

Kapetan bo Bojan Jokić, Jan Oblak je začutil težave iz kluba

V Stožice prihajajo Belorusi. To je tekma, na kateri se bo od reprezentance poslovil njen kapetan in rekorder po številu nastopov Boštjan Cesar, ki ga bo v vlogi kapetana nasledil Bojan Jokić, kar je selektor po potrdil tudi selektor in razkril, da kapetanski trak na njegovi roki na tekmi v Celovcu ni bil samo začasno.

Nekaj besed je Kavčič namenil tudi Janu Oblaku, ki je proti Avstriji odpadel tik pred zdajci zaradi poškodbe. "Začutil je težave, ki so ga mučile že v klubu. Nismo želeli tvegati. Bomo videli, kaj bo z njim v torek," je o zvezdniku madridskega Atletica povedal selektor.

Franco Foda: Zelo sem zadovoljen

Francu Fodi se je smejalo. Foto: Mario Horvat/Sportida "Zelo sem zadovoljen s tem, kar smo pokazali. Vse naloge, ki sem jih dal, so fantje izpolnili. Izpeljali so nekaj zelo dobrih akcij, imeli smo veliko priložnosti. Pokazali smo, da smo zelo dobra ekipa. Vedel sem, da nas gleda cela Avstrija, to sem pred začetkom tekme povedal tudi nogometaši. Zelo sem zadovoljen," je bil po tekmi vesel selektor Avstrije Franco Foda.



Tudi Nemec je, podobno kot njegov kolega na slovenski strani, debitiral na klopi avstrijske reprezentance, ki je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 razočarala.