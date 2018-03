Slab debi novega selektorja pred očmi predsednika Uefe

Poročilo s tekme Avstrija : Slovenija

Pred nekaj več kot 18 tisoč gledalci na štadionu avstrijskega tretjeligaša SK Austrie iz Celovca, med katere se je pomešal tudi zelo visok obisk, tekmo si je namreč ogledal predsednik Uefe Aleksander Čeferin, se je začela pisati nova reprezentančna zgodba z novim selektorjem.

V zapisniku selektor še kar Srečko Katanec

Čeprav je res, da pogled na zapisnik tekme tega ni razkrival. Namesto Tomaža Kavčiča je bil kot selektor napisan Srečko Katanec. Manjši spodrsljaj, a Slovenija je v prvem polčasu igrala zelo slabo. To je bilo tako slabih 45 minut, kot jih že dolgo nismo videli.

Kapetanski trak je tokrat pripadel Bojanu Jokiću. Foto: Mario Horvat/Sportida

Jan Oblak odpadel tik pred tekmo

Selektor Slovenije, ki je tik pred zdajci ostal brez poškodovanega vratarja Jana Oblaka, nadomestil ga je Vid Belec, je v postavitvi 4-2-3-1 in s kapetanom Bojanom Jokićem zaigral s pričakovano postavo, ki pa ni pokazala prav veliko. Neviden je bil predvsem povratnik v izbrano vrsto Kevin Kampl, ki je za Slovenijo zaigral prvič po letu dni.

V prvih minutah je bilo na štadionu, na katerem je vladalo bolj tiho vzdušje, dolgčas. V 13. minuti je bila prvič nevarna Slovenija. Rene Krhin je ukradel žogo na sredini igrišča, prodrl proti nasprotnikovi polovici in z globinsko žogo zaposlil Roberta Berića. Ta je prišel do strela od daleč, a izsilil le kot.

Mojstrovina zvezdnika Bayerna za 1:0

Prav Krhin je v 15. minuti naredil prekršek nekje 20 metrov od vrat Slovenije in Davidu Alabi priskrbel prosti strel iz ugodnega položaja. Zvezdnik münchenskega Bayerna ni razočaral. Obratno, navdušil je in z mojstrskim strelom razveselil Avstrijce.

Po tem golu so domačini zagospodarili na igrišču. V 22. minuti je po desni strani najprej prodrl Valentino Lanzaro in poizkusil s strelom, a bil neuspešen, v nadaljevanju akcije pa je poizkusil še nevarni Marko Arnautović. Njegov strel je končal v bloku slovenske obrambe.

David Alaba je tokrat blestel, Jasmin Kurtić malo manj. Foto: Mario Horvat/Sportida

Avstrija je zagospodarila in povišala vodstvo

V 26. minuti je na desni strani preigraval Benjamin Verbič, prišel do strela, a je vratar Avstrije Heinz Lindner žogo odbil v kot. V 27. minuti je za Avstrijo poizkusil Alessandro Schöpf, a njegov strel ni bil prevelik zalogaj za Belca. V 29. minuti je streljal še Martin Hinteregger, a zgrešil, v 36. minuti je bilo 2:0. Po desni strani je prodrl Stefan Lainer in poslal žogo v osrčje kazenskega prostora Slovenije, kjer je povsem osamljen do žoge prišel Arnautović, si pripravil žogo, udaril po njej in jo z natančnim strelom po tleh spravil v gol.

Do konca prvega dela igre je najprej v 38. minuti Iličić poizkusil s prostega strela z 20 metrov, a bil nenatančen, v 43. minuti je v zadnjem času zelo razpoloženi zvezdnik italijanskega prvoligaša Atalante s prostega strela poizkusil še enkrat in bil zelo blizu gola. Z desne strani je skorajda presenetil avstrijskega vratarja, a je žoga končala v levi vratnici. Do odhoda na odmor se izid ni spremenil.

Josip Iličić je povzročal težave obrambi Avstrijcev. Foto: Mario Horvat/Sportida

Že na začetku drugega polčasa nov šok za Slovence

Ob polčasu je selektor Kavčič opravil dve menjavi. Nerazpoložena Jasmina Kurtića in Berića je zamenjal z Valterjem Birso in Romanom Bezjakom, a se to ni prav preveč poznalo.

Avstrijci so še naprej gospodarili in že v 51. minuti povišali vodstvo. Na levi strani se je poigraval Alaba, potem podal do Juliana Baumgartlingerja, avstrijski kapetan pa je z visoko podajo lepo zaposlil Dragovića. Ta je pravočasno stekel v prostor, streljal z glavo in zadel za vodstvo s 3:0.

Že dve minuti pozneje bi lahko bilo 4:0. Z leve je podal, do strela z glavo je tokrat prišel Stefan Ilsanker, a zatresel okvir vrat.

Samo razpoloženi mojster Josip Iličić ne more biti dovolj

V 62. minuti je bil spet nevaren Iličić. Po akciji rezervista Martina Milca, ki je podal z desne strani, mu je žogo odložil Verbič. Z nekaj potezami je na rit spravil nasprotnikovega branilca, prišel do strela, a je žogo vratar Avstrije odbil v kot.

Do konca tekme, v kateri so v zadnjem delu ritem igre razbile številne menjave na obeh straneh, se izid ni več spremenil, pa tudi omembe vrednejših dogodkov ni bilo.

Švicarji so v Celovcu gospodarili na igrišču in prišli do visoke zmage. Foto: Mario Horvat/Sportida

Slabi obeti za torek in Boštjana Cesarja

Slovenija je pod vodstvom novega selektorja tako razočarala in prav gotovo ni poskrbela za to, da bi se v torek na drugi prijateljski tekmi, proti Belorusiji v Stožicah, zbralo veliko ljudi.

Z Nogometne zveze Slovenije prihajajo informacije, da vstopnice ne gredo najbolje v prodajo. Po tem, kar so nogometaši pokazali v Avstriji nedaleč od slovenske meje, zagotovo ne bodo rinili na štadion, kar je slaba novica za Boštjana Cesarja. Rekorderja po številu nastopov v izbrani vrsti in dozdajšnjega kapetana, ki bo na tej tekmi še zadnjič, 101. nastopil za Slovenijo in se poslovil od njenega dresa.

Avstrija : Slovenija 3:0 (2:0)

Prijateljska tekma. Štadion Wörthersee v Celovcu, gledalcev 18.100. Sodnik: Stephan Klossner (Švica). Pomočnika: Remy Zgraggen (Švica), Mario Zürcher (Švica). Četrti sodnik: Urs Schnyder (Švica).



Strelci: 1:0 Alaba 15., 2:0 Arnautović 36., 3:0 Arnautović 51.



Avstrija: Lindner; Hinteregger, Ilsanker, Arnautović (od 85. Schaub), Alaba (od 89. Wöber), Baumgartlinger (od 89. Schlager), Prödl, Schöpf (od 74. Grillitsch), Burgstaller (od 69. Gregoritsch), Lainer, Lazaro (od 67. Kainz). Selektor: Franco Foda.

Slovenija: Belec; Jokić, Mevlja, Struna, Skubic (od 62. Milec); Krhin, Kampl (od 77. Rotman), Verbič (od 85. Šporar), Kurtić (od 46. Birsa), Iličić (od 77. Črnigoj); Berić (od 46. Bezjak). Selektor: Tomaž Kavčič.



Rumeni kartonov: Alaba 62. (Avstrija), Iličić 62. (Slovenija)