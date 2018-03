Polom Slovenije v Celovcu

Prijateljske tekme

Angleški navijače so divjali v Amsterdamu, kjer se bosta danes pomerili reprezentanci Anglije in Nizozemske. Foto: Reuters

Avstrija : Slovenija 3:0 (2:0)

Alaba 15., Arnautović 36., 51.

Slovenska reprezentanca se je Avstrije lotila brez Jana Oblaka v vratih. Škofjeločan je namreč lažje poškodovan. Branil je Vid Belec, kapetanski trak pa nosil Bojan Jokić. Za Slovence se je tekma začela slabo, že v 15. minuti so namreč prejeli gol s prostega strela (po prekrški Reneja Krhina približno 20 metrov od slovenskih vrat), Avstrijce je v vodstvo popeljal zvezdnik münchenskega Bayerna David Alaba. Slovenska obramba je brez dolgoletnega stebra Boštjana Cesarja plavala, Avstrijci so jo zlahka prebijali in v 36. minuti so po strelu Marka Arnautovića podvojili vodstvo.

V 42. je z močnim strelom znova poskusil Alaba in zadel prečko slovenskih vrat, na drugi strani pa je v 43. minuti s prostega strela silovito sprožil tudi Josip Iličić, avstrijskega vratarja pa je rešila vratnica. Tudi drugi polčas so Slovenci začeli slabo, Arnautović je v 51. minuti domače popeljal do vodstva s 3:0. Agonija se je vlekla do konca, rezultat pa se ni več spremenil.

#AVTSLO | 0:0 | ⏱-50' Jan Oblak bo zaradi poškodbe današnji obračun spremljal s tribune. #SrceBije — #SrceBije | #AVTSLO (@nzs_si) March 23, 2018

V prid Slovenije govorijo dosedanje medsebojne tekme. Natančneje - gre le za eno, in sicer sta jo ekipi odigrali 18. marca 1997 v Linzu. Slovenci so zmagali z 2:0.

Na strani Avstrije pa je trenutna uvrstitev na lestvici Mednarodne nogometne zveze. Severni sosedi so namreč na visokem 28. mestu, Slovenci pa na 62.

Ronald Koeman bo skušal tulipane potegniti iz brezna. Nizozemcev poleti ne bo že na drugem velikem tekmovanju zapored. Po EP v Franciji 2016, jih ne bo niti na SP v Rusiji 2018. Foto: Reuters

Rusi dobili porcijo

Organizatorji poletnega svetovnega prvenstva, Rusi, so se pomerili z zvezdniško Brazilijo, ki je tudi brez poškodovanega Neymarja zmagala s 3:0.

Argentina s kapetanom Lionelom Messijem svojo formo testirajo proti Italiji, svetovni prvaki Nemci proti Španiji, Nizozemska pa bo z novim selektorjem Ronaldom Koemanom gosti Anglijo. Navijači slednje so v Amsterdamu že pustili svoj pečat, po nočnem divjanju jih je 25 pristalo v priporu. V policiste so metali steklenice in pločevinke piva.