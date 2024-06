Kampl in Šeško brez trenerskega pretresa

Marco Rose je podaljšal pogodbo kot trener rdečih bikov iz Leipziga, RB Leipziga, za eno leto do leta 2026, so danes sporočili iz kluba nemške bundeslige. Za Leipzig igrata dva Slovenca Benjamin Šeško, ki je trenutno z reprezentanco na evropskem prvenstvu, in Kevin Kampl.

Rose, rojen v Leipzigu, je v klub prišel septembra 2022, v svoji prvi sezoni je drugič zapored osvojil nemški pokal in rdeče bike v pretekli sezoni popeljal do četrtega mesta najelitnejše nemške nogometne lige.

Ima najboljše povprečje točk med vsemi trenerji Leipziga, odkar so leta 2016 prispeli v prvo ligo – 2,01, na podlagi 53 zmag na 86 tekmah v vseh tekmovanjih.

"Vesel sem, da bomo nadaljevali skupaj. Sem domačin in se v mestu in regiji počutim kot doma," je dejal Rose v klubski izjavi.

"Od prihoda v RB Leipzig nam je uspelo uspešno ubraniti naslov v pokalu DFB in osvojiti superpokal. V zakulisju kluba trdo delamo, da bi zagotovili, da imamo znova na voljo najboljšo možno ekipo. Vemo, da lahko dosežemo več in da želimo več. Smo ambiciozni in taki bomo tudi ostali, pri tem pa se osredotočamo na to, kar je pred nami," je dejal.

Generalni direktor Johann Plenge je bil iskreno zadovoljen z doseženim dogovorom: "V zadnjih dveh letih smo skupaj proslavili številne uspehe. Marco je imel pri tem odločilno vlogo in z njim bi radi nadaljevali z uresničevanjem naših ambicioznih ciljev tudi v prihodnosti!"

Rose, ki so ga nedavno na kratko povezovali z AC Milanom, si želi še večjo jasnost glede ekipe za naslednjo sezono, saj se želi izogniti velikemu pretresu, kot je bil lani, ko je odšlo več ključnih igralcev, vključno s Christopherjem Nkunkujem. Ta je zdaj pri Chelseaju.

Športni direktor Rouven Schröder je dejal, da bo to, da so si že lahko zagotovili jasnost glede glavnega trenerja v tem trenutku pomagalo tudi pri drugih pomembnih kadrovskih zadevah.

Pod Rosovim vodstvom je tudi slovenski reprezentant Šeško, eden ključnih mož slovenske selekcije, ki je pri njem pustil tako velik vtis v svoji prvi sezoni pri Leipzigu, da mu je ta že podaljšal in izboljšal pogodbo do leta 2029.

Preberite še: