Kalvarija Bayerja se nadaljuje

Bayer je na zadnjih petih tekmah zmagal le enkrat, kar trikrat pa priznal poraz. V nemškem prvenstvu zaseda tretje mesto, a se je njegova prednost pred najbližjimi zasledovalci nevarno stopila. V nadaljevanju jo bo skušala zadržati in si priboriti mesto v ligi prvakov (sezona 2022/23), pri tem pa ne bo mogla računati na dva zelo pomembna igralca.

Florian Wirtz v tej sezoni ne bo več zaigral za Bayer Leverkusen. Foto: Reuters

Komaj 18-letni zvezdnik Florian Wirtz, ki je lani izstopal tudi na slovenskih zelenicah na Euru so 21 let, kjer je pomagal mladi nemški reprezentanci do evropskega naslova, si je strgal križno vez v kolenu, tako da ga čaka dolgo okrevanje, podobno pa velja za 21-letnega desnega bočnega branilca Jeremieja Frimponga. Nizozemec si je strgal veži v gležnju in tako že končal z nastopi v tej sezoni. Bayer je izgubil oba igralca na zadnji tekmi nemškega prvenstva, ko je doma nepričakovano ostal brez točk proti Kölnu (0:1).