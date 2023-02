Kako se je Neymar odzval na novico o homoseksualnem nogometašu

Brazilec te informacije ni imel, se je pa hitro odzval. "To je zelo pomemben dan. Vsi smo svobodni, predsodki ne bi smeli biti tako pomembni, za katerokoli obliko diskriminacije gre. Nisem vedel, da je Jankto objavil to novico. Vsako človeško bitje mora biti svobodno, da počne, karkoli želi," je bil jasen Neymar.

Jakub Jankto, 27-letni vezist, član španskega moštva Getafeja, trenutno na posoji v praški Sparti, je v ponedeljek prek družbenih omrežij sporočil, da želi živeti svoje življenje na svobodi.

Jakub Jankto ne želi več skrivati svoje spolne usmerjenosti. Foto: Guliverimage

"Kot vsi drugi, imam tudi jaz svoje prednosti in svoje slabosti. Imam družino in prijatelje," je zapisal na Instagramu. "Imam delo, ki ga že leta opravljam po svojih najboljših močeh, resno, profesionalno in s strastjo. Kot vsi drugi si tudi jaz želim živeti svobodno. Brez strahov. Brez predsodkov. Brez nasilja. Ampak z ljubeznijo. Sem gej in nočem se več skrivati," je zapisal igralec češke nogometne reprezentance, za katero je odigral 45 tekem in dosegel štiri zadetke.

Jankto ima iz predhodne zveze triletnega sina, s partnerico sta se razšla leta 2021.

Preberite še: