Južna Koreja z jubilejnim desetim nastopom na SP

Nogometna reprezentanca Južne Koreje je naslednja, ki si je zagotovila nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Katarju. Korejci so si vozovnico dokončno zagotovili po današnji zmagi nad Sirijo z 2:0 v azijskih kvalifikacijah, saj imajo v rokah eno od prvih dveh mest v skupini A. Za Korejce bo to že jubilejni deseti zaporedni nastop na prvenstvih.

Na SP se Južna Koreja neprekinjeno uvršča vse od leta 1986 v Mehiki, največji uspeh je dosegla leta 2002, ko je bila sogostiteljica tekmovanja in je osvojila četrto mesto.

V boju za letošnji mundial je danes dokončno potrdila nastop ob Iranu, ki je bil iz skupine A že prej zanesljiv potnik. Za potrditev sta danes zadela Kim Jin-Su in Kwon Chang-Hoon.

Na lestvici skupine A ima dve tekmi pred koncem Iran 22 točk, Južna Koreja 20, tretji Združeni arabski emirati pa le devet. Bolj izenačena je skupina B, kjer vodi Savdska Arabija z 19, druga je Japonska z 18, tretja s tekmo manj Avstralija s 15. Iz Azije bosta iz vsake skupine napredovali prvi dve ekipi, tretji se bosta med seboj pomerili za mesto v dodatnih kvalifikacijah z južnoameriškim predstavnikom.

Za zdaj je na SP že uvrščenih 15 reprezentanc oziroma 14 poleg gostitelja Katarja. To so Brazilija in Argentina iz Južne Amerike, Iran in Južna Koreja iz Azija ter Danska, Nemčija, Francija, Belgija, Hrvaška, Španija, Srbija, Velika Britanija, Švica in Nizozemska iz Evrope.

Preberite še: