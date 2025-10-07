Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Jordi Alba napovedal konec kariere

Jordi Alba | Jordi Alba po tej sezoni končuje nogometno kariero. | Foto Reuters

Jordi Alba po tej sezoni končuje nogometno kariero.

Foto: Reuters

Španski nogometaš Jordi Alba, ki je zdaj soigralec argentinskega zvezdnika Lionela Messija v Miamiju, najboljša nogometna leta pa je preživel v Barceloni, je napovedal igralsko upokojitev ob koncu sezone, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Prišel je trenutek, da končam zares pomembno poglavje svojega življenja. Odločil sem se, da bom profesionalno nogometno pot končal po tej sezoni," je na družbenih omrežjih zapisal Alba.

V ZDA se zdaj v ligi MLS končuje redni del sezone, končnica pa bo trajala do decembra, tako da bo Alba najpozneje takrat postal nogometni upokojenec.

"To pot sem prehodil s strastjo, a bom to poglavje končal in se posvetil novim izzivom. A nogomet je bil in bo vselej ostal pomemben del mojega življenja," je še dodal zdaj 36-letni nekdanji španski reprezentant.

Alba je za Španijo zbral 93 nastopov med letoma 2011 in 2023, osvojil je naslov evropskega prvaka leta 2012.

Pred selitvijo v ZDA je bil tudi eden ključnih igralcev Barcelone. V Miami se je izkušeni branilec preselil leta 2023, ko se pridružil nekdanjima soigralcema pri blaugrani Messiju in Sergiu Busquetsu. Za Barco je odigral več kot 300 tekem med letoma 2013 in 2023. V tem času je s Katalonci osvojil šest naslovov v prvaka, štiri pokalne lovorike in ligo prvakov leta 2015.

