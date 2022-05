Jezni navijači nos s kipa Ibrahimovića poslali na dražbo

Bronasti kip švedskega superzvezdnika v naravni velikosti, ki so ga leta 2019 postavili v njegovem rojstnem mestu Malmö, je bil tarča številnih napadov, odkar je novembra 2019 zvezdnik vložil svoj denar v stockholmski nogometni klub Hammarby, kar je razjezilo privržence Malmöja, kluba, kjer je Ibrahimović začel svojo poklicno kariero, poročanje švedskih medijev povzema francoska tiskovna agencija.

Nos so kipu odžagali decembra 2019, stopala kipa pa so "šla po svoje" naslednji mesec, zaradi česar se je ta zrušil ob pregrado, ki ga ščiti.

Malmo fans are auctioning the nose they cut from Zlatan Ibrahimovic's statue..



The statue did not go down well with the supporters so they repeatedly vandalised it until it was removed from their stadium.



😅😅😅 pic.twitter.com/fqQm4fj9bx