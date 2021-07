Jeza, razočaranje in negotovost: "Tega si niso zaslužili"

"Trenutno se počutim grozno, zelo sem razočaran in žalosten, to je vse, kar je zdaj v moji glavi. Mislim, da si igralci niso zaslužili izpada," je razočarano po izpadu v četrtfinalu evropskega prvenstva predstavnikom sedme sile razlagal selektor Belgije Roberto Martinez. Belgijci so se po porazu z Italijo (1:2) poslovili od prvenstva stare celine.

Petek je na nogometnem evropskem prvenstvu postregel s prvima dvema polfinalistoma. Španiji se je v večernem četrtfinalu po zmagi nad Belgijo na srečanju, kjer je pravico delil slovenski sodnik Slavko Vinčić, pridružila še Italija. Vsi zadetki so padli v prvem delu igre, ko sta za Italijane zadela Nicolo Barella in Lorenzo Insigne, za Belgijce pa je bil z bele pike natančen Romelu Lukaku. Razočaranje v belgijskem taboru je bilo po izpadu v četrtfinalu ogromno.

Roberto Martinez je bil po tekmi razumljivo razočaran. Foto: Guliverimage

Najbolje uvrščena reprezentanca na Fifini svetovni lestvici je prvenstvo tako kot leta 2016 končala v četrtfinalu, najboljši izid rdečih vragov pa tako ostaja drugo mesto iz leta 1980, osem let pred tem so bili na domačem prvenstvu tretji. V tem tisočletju so se Belgijci sicer le trikrat uvrstili na evropska prvenstva, leta 2000 so izpadli že v skupinskem delu, sledila pa je kar 16-letna suša brez igranja na Euru, so pa leta 2018 na svetovnem prvenstvu osvojili tretje mesto. Letos so Belgijci veljali za ene glavnih kandidatov za osvojitev naslova, a se je njihova pot končala veliko prej, kot so napovedali marsikateri nogometni strokovnjaki.

"Igralci niso storili nič narobe, ravno nasprotno. Naredili so vse, da bi se prebili čim dlje. Trenutno se počutim grozno, zelo sem razočaran in žalosten, to je vse, kar je zdaj v moji glavi. Mislim, da si igralci niso zaslužili izpada. Naredili so izjemno delo vse od začetka turnirja. Žal smo se pomerili z izjemno močno Italijo, igrali sta dve res močni ekipi, na našo žalost pa se obračun ni končal v našo korist," je po tekmi razočarano razlagal strateg Belgije Roberto Martinez, ki se še ni odločil, kaj bo z njegovo prihodnostjo na klopi Belgije, ki jo vodi od leta 2016.

Pot Belgije se je končala v četrtfinalu. Foto: Guliverimage

"Trenutno je še vse preveč sveže, da bi lahko govoril o svoji prihodnosti na belgijski klopi. V tem momentu težko govorim o čem drugem kot našem porazu. Zdaj imam v glavi le ta turnir, ki ga moramo analizirati," je poklapano dejal Španec, ki se je na prvenstvu zaradi poškodb svojih varovancev večkrat znašel v škripcih.

Belgiji zagodle poškodbe

Pred četrtfinalom je ostal brez kapetana Edena Hazarda, težave je imel tudi Kevin de Bruyne, po poškodbi si še ni dobro opomogel niti Axel Witsel. "Poškodbe so sestavni del nogometa, žal mi je, da Eden (Hazard, op. P.) ni mogel biti na igrišču z nami, sem pa vesel, da je Kevin stisnil zobe in pomagal ekipi, kot se le da. Verjamem, da so vsi naši navijači ponosni na nas in da vedo, da so igralci dali od sebe svoj maksimum. Srečanje se je pač odvilo tako, kot se je. Tekmo so odločile malenkosti in to dela nogomet poseben," je po tekmi še dejal Martinez.

Kevin de Bruyne je stisnil zobe in pomagal svoji reprezentanci, a zaman. Foto: Guliverimage

De Bruyne je kljub težavam svoji ekipi v drugem polčasu priigral dve lepi priložnosti, ki pa jih Romelu Lukaku in Thorgan Hazard nista znala izkoristiti. "Smo razočarani, a moramo biti realni. Vedeli smo, da bo težko, ogromno stvari se je obrnilo proti nam. Tudi sam nisem bil stoodstoten. Borili smo se do zadnjega. Zagotovo bomo deležni kritik, verjamem, da so navijači razočarani, a verjamem, da so videli, da smo dali vse od sebe," je dejal zvezdnik Manchester Cityja, ki se je z mislimi že obrnil proti svetovnemu prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Katarju.

Belgijci so tako prvenstvo končali s štirimi zmagami in le enim porazom. "Poraz nas je res prizadel, a vedeli smo, da bo izjemno težka tekma. Imeli smo dve res lepi priložnosti, a njihov vratar je imel izjemen dan in na preveč lahek način smo prejeli prvi zadetek. Srečanje bi se lahko obrnilo v obe smeri, a Italija si je zaslužila zmago," je po tekmi priznal belgijski vratar Thibaut Courtois.

