"Jaz in moja družina preživljamo hudo duševno stisko"

Angleški reprezentančni branilec se je v sredo odpravil v Sheffield k sestri, da bi ji izročil voščilnico in rojstno dnevno darilo. Pri sestri se je oglasil spotoma, ko je bil na poti k staršem, pri katerih ga je čakala pripravljena košara z domačimi jedmi za domov.

"Da, šel sem v Sheffield in ustavil sem se pri sestri, tudi da bi se pogovoril z nekom, eno redkih oseb v mojem življenju, ki ji res zaupam. Objela me je, kar ji ni vseeno zame in ker me ima rada. Kaj bi moral narediti? Jo odriniti?" se je vprašal Walker, povzema britanski Guardian.

Nogometaš se je že aprila znašel pod drobnogledom rumenih medijev, ko je doma skupaj s prijateljem priredil zabavo, na katero je povabil prostitutki ter s tem prekršil pravila karantene. V klubu so zaradi tega incidenta proti nogometašu sprožili disciplinski postopek.

V izjavi na Twitterju je Walker dejal, da razume, da je kot nogometaš vzornik mladim, vendar pa je ta nezaželena pozornost tabloidih medijev prizadela vso njegovo družino.

"Pred kratkim sem šel skozi eno najtežjih obdobij v svojem življenju, za kar prevzemam polno odgovornost," je dejal Walker.

"Vendar se zdaj počutim, kot da me nadlegujejo. To ne vpliva več samo na mene, ampak tudi na zdravje moje družine in mojih majhnih otrok. Sploh se ne počutim varno za štirimi stenami svojega doma. Zakaj bi se morali tako počutiti? Kdo si to zasluži?" se je pridušal 29-letni Walker.

Preberite še: