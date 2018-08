Javil se je Ronaldo in razveselil milijone navijačev po vsem svetu

Nekoč najboljši nogometaš na svetu, Brazilec Ronaldo, je zapustil bolnišnico na Ibizi, kjer je – ne zaradi pljučnice, kot so predvidevali najprej, ampak zaradi hude gripe – pristal v nedeljo in številnim oboževalcem sporočil, da se počuti dobro.

Oi pessoal! Já to em casa depois de alguns dias na clínica. Obrigado a todos pelos comentários carinhosos e energia positiva! Mt obrigado tbm à equipe de médicos e enfermeiros. Agora vamos focar no futebol! Essa temporada vai ser incrível e promete mts novidades. pic.twitter.com/8gRds2iFaU — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) August 14, 2018

"Pozdrav vsem. Po nekaj dneh na kliniki sem doma. Hvala za skrb in vso pozitivno energijo, ki sem jo prejel. Hvala tudi osebju v bolnišnici, zdravnikom in sestram. Zdaj pa se osredotočimo na nogomet. Pred nami je sijajna sezona," je danes na Twitterju zapisal 41-letni Ronaldo, dvakratni svetovni prvak z Brazilijo, ki je v letih 1996, 1997 in 2002 je dobil nagrado Fifin igralec leta, v letih 1997 in 2002 pa je prejel zlato žogo.

Nekdanji reprezentant Brazilije, za katero je v 98 nastopih zabil kar 62 golov, je na intenzivnem oddelku bolnišnice na Ibizi, kjer dopustuje, sicer pristal zaradi hude gripe, ne pljučnice, kot se je pisalo sprva.