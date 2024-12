Nekdanji vrhunski nogometni napadalec svetovnega formata Ronaldo želi zamenjati Ednalda Rodriguesa na mestu predsednika brazilske nogometne zveze CBF. Svetovni prvak iz let 1994 in 2002 je svojo kandidaturo za redne volitve marca 2026 napovedal v intervjuju za portal Globo.

"Že 20 let v brazilskem nogometu vlada nekakšen zastoj, brez perspektive," je bil v pogovoru kritičen 48-letnik: "Vsi so nezadovoljni."

Zdaj 70-letni Rodrigues je bil pred dobrim letom obtožen nepravilnosti pri volitvah za čelo brazilske zveze leta 2022. Medtem ga je sodišče v zvezni državi Rio de Janeiro razrešilo s položaja. Na položaj se je vrnil šele z odredbo vrhovnega sodišča.

V brazilskem nogometu so v skladu s statutom od marca 2025 možne tudi predčasne volitve. "Ti upravni škandali, prepovedi, obtožbe ... Vse to ne pomaga brazilskemu nogometu. Moramo biti pozorni, videti, kaj se dogaja, kaj se lahko zgodi, in biti pripravljeni na položaj," je dejal Ronaldo, tudi trikratni najboljši igralec leta. Poudaril je, da so težave brazilske zveze veliko globlje kot le Rodrigues.

Nazadnje je v Braziliji več kot en kandidat za predsednika krovne nogometne zveze kandidiral leta 1989. Zdajšnji predsednik Rodrigues, ki ga je Globo prosil za izjavo, je dejal, da se volilni postopek še ni začel. Tega bi bilo po njegovem mnenju treba izvesti na demokratičen in pregleden način.

Za uradno vlogo kandidature na volitve Ronaldo potrebuje še podporo nekaterih regionalnih zvez in klubov. Prepričati jih želi s kampanjo. "Na ulici najbolj doživljam to, da me ljudje ogovarjajo in me prosijo, naj spet zaigram, ker stanje v reprezentanci trenutno ni najboljše. Tako na igrišču kot zunaj njega," je dejal nekdanji nogometaš svetovnega kova.

Ronaldo bi se moral kot predsednik CBF odpovedati svojemu deležu v španskem prvoligašu Real Valladolidu. A to ne bo težava, je pojasnil. "Trenutno se dogovarjamo o morebitni prodaji in posel bi morali vsak čas končati. To ne bo ovira za mojo kandidaturo."

Ronaldo je že aprila napovedal prodajo svojih klubskih delnic.