Strelska eksplozija Slovenca, ki je glasno odjeknila po Grčiji

Izkušeni slovenski reprezentant Jasmin Kurtić je v neverjetni strelski formi. Čeprav igra v zvezni vrsti, se je na zadnjih treh tekmah solunskega Paoka med strelce vpisal kar petkrat, še bolj pa ga lahko veseli dejstvo, da so se črno-beli na omenjenih dvobojih razveselili treh zmag. Nazadnje so v nedeljo s 3:2 ugnali Asteras. Belokranjec bo tako v novo leto vstopil kot najboljši strelec grškega prvenstva.

Nova tekma, nova strelska eksplozija Jasmina Kurtića. To ni več naključje. Belokranjec je vroč kot še nikoli. Dolgoletni slovenski reprezentant v tej sezoni igra v Grčiji. Pred tem se je kar desetletje dokazoval v Italiji, nastopal za številne klube, a mu še v nobeni sezoni ni uspelo doseči tako veliko zadetkov, kot jih je v aktualni sezoni za PAOK. Kurtić, ki nastopa za solunskega velikana kot posojeni nogometaš Parme, je trenutno že pri devetih prvenstvenih zadetkih!

Sezone Jasmina Kurtića, v katerih je dosegel največ zadetkov: 9 – PAOK Solun (2021/22)*

6 – Spal (2018/19) in Atalanta (2016/17)

4 – Parma (2010/21)

… *sezona je šele na polovici

Ni pričakoval, da bo dosegal tako veliko zadetkov

S Paokom je prezimil v Evropi. Foto: Guliverimage Če poprej še nikoli v sezoni ni v prvenstvu dosegel več kot šest zadetkov, je v tej sezoni vse drugače. Nastopilo je obdobje strelske eksplozije, ki je 32-letnega slovenskega legionarja iz Kanižanice popeljalo celo na vrh lestvice najboljših strelcev grškega prvenstva! Čeprav je šele na polovici sezone, je že pri devetih zadetkih.

"Nisem pričakoval, da bom v tej sezoni dosegal tako veliko zadetkov, a sem lahko zelo srečen, da pomagam ekipi. Za ekipo je zelo pozitivno, da zmaguje," je dejal najboljši strelec Paoka, ki je na nedeljski tekmi že po 12 minutah zaostajal z 0:1. "Tega si ne želimo. Nočemo zaostajati, niti prejemati zadetkov. Zato je dobro za našo samozavest, da nato takšne tekme dobimo," se je razveselil preobrata. Paok je povedel z 2:1, nato so mu gostje ponovno prekrižali načrte (2:2), a je v zadnji minuti, strelec je bil kdo drug kot Kurtić, z bele točke zmago zagotovil izkušeni Slovenec.

Na zadnjih treh tekmah je zadel kar petkrat, črno-beli pa so ujeli zmagoviti niz, s katerim so se učvrstili na tretjem mestu. Od Paoka, ki je zbral 28 točk, sta višje le vodilni Olympiakos (41) in AEK iz Aten (30). Uspešno nastopajo tudi v Evropi, kjer so prezimili, februarja pa jih čakata dvoboja proti danskemu Midtyllandu za preboj v osmino finala.

Paok je v nedeljo na napetem srečanju doma s 3:2 pred vročekrvnimi navijači na stadionu Toumbas ugnal Asteras iz Tripolisa. Zmagovalca je z drugim zadetkom, doseženim z bele točke, prav v zadnji minuti odločil Belokranjec.

Navijači Paoka slovijo kot eni najbolj fanatičnih in vročekrvnih v Grčiji. Foto: Reuters

To je bila zadnja ligaška tekma Paoka v tem koledarskem letu. Kurtić bo tako v novo leto vstopil kot najboljši strelec grškega prvenstva, kjer si prvo mesto deli s Špancem Carlitosom Lopezom (Panathinaikos) in Maročanom Youssefom El Arabijem (Olympiakos). Od leta 2021 se bo v dresu Paoka poslovil v sredo na pokalnem dvoboju z Larisso.