Jan Oblak in druščina tudi v finalu lige Europa brez Simeoneja ob igrišču

Temperamentni 48-letni Argentinec je živce izgubil ob izključitvi Šimeta Vrsaljka na prvi tekmi polfinala v Londonu, na kateri je Atletico iztržil remi z 1:1. Na povratni tekmi v Madridu so Simeonejevi varovanci zmagali z 1:0 in si zagotovili nastop v finalu.

Povratno tekmo je Simeone spremljal s tribune za navijače, tako pa bo tudi v Lyonu 16. maja. Preostali dve tekmi prepovedi bo Argentinec odslužil v naslednji sezoni, v ligi prvakov. Poleg prepovedi vodenja štirih tekem je Simeone moral Uefi plačati tudi 10 tisoč evrov denarne kazni.

Temperamenti Argentinec je bil v preteklosti že kaznovan. Foto: Reuters

Nekdanji argentinski branilec Simeone je znan po slabih živcih, kot trener je bil zaradi neprimernega vedenja do sodnikov kaznovan že leta 2014, ko mu je španska nogometna zveza prepovedala voditi osem tekem, pa tudi leta 2016, ko so ga z igrišča izgnali za tri tekme. Takrat je pobiralcu žog ob igrišču naročil, naj med tekmo španske lige vrže žogo na igrišče in s tem prepreči napad Malage.

Z 10 tisoč evri je Uefa kaznovala tudi madridski klub, ker so njegovi navijači v Londonu metali predmete na igrišče.