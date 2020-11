Jan Oblak razkril recept, s katerim želi spraviti Barcelono v slabo voljo

Slovenski nogometni as Jan Oblak je v sredo navdušil v Atenah in z izjemnimi posredovanji pomagal Kekovi četi do tako želenega prvega mesta v skupini lige narodov. Navijači Atletica so si lahko oddahnili. Bali so se, da vratar z najvišjo tržno vrednostjo na svetu zaradi bolečin v rami ne bo mogel braniti na sobotnem derbiju proti Barceloni, a je Škofjeločan z izvedbo proti Grkom dokazal, da je zdrav, dobro pripravljen, za nameček pa še v odlični formi, kar je odlična popotnica za sobotni spopad z zvezdniki Barcelone, med katerimi izstopa vedno nevarni Lionel Messi.

V soboto bi lahko Atletico z zmago nad Barcelono pobegnil Kataloncem na kar +9. Foto: Reuters

"Obstajajo tekme, za katere si vedno sanjal, da bi jih lahko nekoč igral. Ta je ena izmed njih. Vesel sem, da imam to srečo, da bom v soboto prisoten na igrišču in se bom lahko pomeril proti Barceloni. Je odlična ekipa z izjemnimi igralci, a smo pripravljeni na izziv. Moramo biti osredotočiti na naše delo, igrati intenzivno, brez zadržkov. Verjamem, da bomo dosegli želeni rezultat. Moramo biti zbrani, se dobro braniti in še bolje napadati," je kapetan slovenske izbrane vrste razkril recept, s katerim želijo rdeče-beli v Madridu premagati Katalonce.

Proti Barceloni zadržal mrežo prazno le enkrat

V začetku leta je Oblak blestel v polfinalnem srečanju španskega superpokala proti Barceloni (3:2) v Savdski Arabiji. Foto: Reuters Kot vedno pričakuje zelo zahtevno srečanje. Na drugi strani bo vendarle stala Barcelona, ki jo v tej sezoni vodi Ronald Koeman. Pod vodstvom Nizozemca še išče pravo podobo, s katero bi napovedala boj za državni naslov. V zadnjem nastopu je resda napolnila mrežo Betisa (5:2), pred tem pa v kar štirih tekmah zaman iskala pot do zmage. Osvojila je le dve točki in se "utaborila" na sredini lestvice. Ob spoznanju, da je odigrala dve tekmi manj od večine tekmecev, je njena trenutna vrednost le nekoliko višja od aktualnega osmega mesta, a bo morala vse skupaj dokazati še na igrišču. Nov poraz v Madridu bil bi že tretji v španskem prvenstvu v tej sezoni, pahnil bi Barcelono v resno krizo.

Na roko ji resda gre statistika, saj na tekmah z Atleticom ponavadi kar pogosto polni mrežo Oblaka. Slovenski specialist za nedotaknjene mreže, letos na petih reprezentančnih tekmah sploh ni bil premagan, se je proti Barceloni pomeril 16-krat, skupno pa prejel 24 zadetkov. Enega in pol na dvoboj. Le enkrat je končal srečanje z Barcelono brez prejetega gola, in sicer na povratni četrtfinalni tekmi lige prvakov leta 2016 (2:0).

Atletico še edini neporažen

Atleticu gre v tej sezoni neprimerno bolje v španskem prvenstvu kot pa ligi prvakov, kjer je v treh nastopih osvojil štiri točke, Jan Oblak pa prejel kar sedem zadetkov. Foto: Reuters Oblaku gre v tej sezoni v španskem prvenstvu z Atleticom izjemno. Los Colchoneros so v sedmih nastopih osvojili kar 17 točk. So še edini neporaženi klub v ligi. Oblak je bil premagan le dvakrat, njegovi soigralci pa so dosegli že 17 zadetkov. Za vodilnim Real Sociedadom zaostajajo le tri točke, a so tudi odigrali dve tekmi manj, tako da se je med navijače že naselila določena evforija, ki so jo v prejšnji sezoni pogrešali, za kratek čas pa občutili le takrat, ko je Simeonejeva četa v osmini finala lige prvakov izločila Liverpool.

"Naša ekipa dobro napreduje. Dosegamo kar nekaj zadetkov, dobro delamo na treningih. V tekmo vstopamo s ciljem, da premagamo Barcelono, se pa tudi zavedamo, kako velik izziv to predstavlja," je pred derbijem s Katalonci poudaril edini slovenski legionar v la ligi, ki v soboto podobno kot že nekaj časa ne bo mogel računati na pomoč navijačev. Žal pa ne bo tudi s covid-19 okuženega Luisa Suareza, katerega dvoboj proti nekdanjim soigralcem iz Barcelone bi se zagotovo spremljal z dodatnim zanimanjem.

Lionel Messi se v soboto v Madridu ne bo pomeril na igrišču proti dolgoletnemu soigralcu in prijatelju Luisu Suarezu. Foto: Reuters

Tribune stadiona Wanda Metropolitano bodo na vrhuncu 10. kroga španskega prvenstva samevale. "Tekme brez gledalcev so povsem drugačne. Pogrešali bomo navijače. Upam, da se bodo lahko čimprej vrnili na tribune in bomo ponovno skupaj, tako kot smo bili v preteklosti," se še kako rad spominja vzdušja na modernem stadionu v Madridu, ki so ga znali ustvariti temperamentni navijači Atletica, Oblaku pa večkrat nameniti prav posebno pesem, s katero izražajo navdušenje nad vsem, kar počne in ustvarja na vratih madridskega velikana.

Vesel tako zase kot za Slovenijo

Škofjeločan je v Atenah blestel na slovenskih vratih. Foto: Guliverimage Oblak se je po novembrski reprezentančni akciji vrnil v Madrid zelo dobre volje. Kot kapetan slovenske reprezentance je v sredo žarel od sreče in ponosa v Atenah, kjer je Kekova četa remizirala z Grčijo, nekdanjimi evropskimi prvaki (2004), in kot neporažena končala tekmovanja na prvem mestu tretje skupine lige C. Slovenija je bila celo najboljša udeleženka lige C, Oblak, ki je branil na petih tekmah, pa ni prejel niti enega zadetka!

"Zelo smo zadovoljni, da smo z reprezentanco storili korak naprej. Celotno moštvo se trudi, da bi napredovali in se lahko merili z vedno boljšimi tekmeci," je zelo zadovoljen, da si je Slovenija priigrala napredovanje v ligo B lige narodov, v kateri bodo tekmeci neprimerno močnejših od tistih, s katerimi je imela opravka v dozdajšnjih izvedbah lige narodov. Možni tekmeci v tretji izvedbi lige narodov so tudi Švedska, Srbija, BiH, Švica/Ukrajina, Rusija … Da je Slovenija na dobri poti, je dokazala že v Atenah, kjer je osvojila potrebno točko za napredovanje v ligo B. Oblak je v drugem polčasu zablestel z dvema obrambama, ki sta prek spleta hitro zaokrožili po svetu, ostalo je pri 0:0.

Veselje Kekovih izbrancev, ki so si zagotovili napredovanje v ligo B lige narodov. Foto: Sportida

"Grčija je vajena nastopov na velikih tekmovanjih. Njen cilj je bil napredovanje v ligo B, a smo jo prehiteli, kar štejem za velik uspeh. Bilo je zahtevno, saj so potrebovali zmago in pritisnili na nas. Vesel sem tako zase kot za ekipo, da nam je uspelo," je za špansko agencijo Efe povedal nekdanji vratar Olimpije in Benfice.

Na tekmi proti Grčiji ni čutil nobenih bolečin v rami, ki mu je v prejšnjih letih povzročala kar nekaj težav. Če bo tako ostalo tudi v prihodnje, bo imela Barcelona opravka z enim najboljših vratarjev na svetu, še dodatno motiviranem, da po reprezentančnih uspehih uresniči cilje še s klubom, za katerega brani že šest let, a ni z njim še nikoli osvojil prvenstva.