Čarobna trojna obramba Jana Oblaka, ki je pustila svet odprtih ust #video

Usoda je hotela, da se bo Atletico Madrid tudi v tej sezoni v ligi prvakov pomeril z Bayerjem iz Leverkusna. Na nemškega tekmeca ima prijetne spomine, zlasti vratar Jan Oblak, ki je proti bogatim lekarnarjem branil dvakrat in se pri tem tako izkazal, da sta oba dvoboja močno zaznamovala njegovo kariero. Danes se bo z Bayerjem pomeril še enkrat.

Navijači Atletica se pripravljajo na današnji evropski spektakel. Na stadionu Wanda Metropolitano se bosta v 3. krogu skupinskega dela lige prvakov že ob 18.55 pomerila Atletico in Bayer Leverkusen. Nemški klub je prirasel k srcu Jana Oblaka, saj bi brez njega v svetu veliko težje užival ugled, ki ga je deležen v zadnjih letih. Zakaj? Zgodbo je potrebno predstaviti od začetka.

Na svetu ni veliko vratarjev, ki bi uživali tolikšno spoštovanje 26-letni Škofjeločan. Prerasel je v enega najbolj prepoznavnih simbolov madridskega Atletica. Navijači rdeče-belih so mu spesnili posebno odo, že nekaj let je želja številnih evropskih velikanov, njegova odkupna klavzula pa po novem velja 120 milijonov evrov, v tej sezoni lovi izjemen rekord, že peto zaporedno priznanje zamora, letos je kandidat za najboljšega vratarja na svetu - nagrado Leva Jašina, trener Diego Simeone pa ga tako ceni, da mu je zaupal vlogo nadomestnega kapetana.

Vstopil brez ogrevanja in postal junak srečanja

Veselje Škofjeločana, junaka povratnega dvoboja osmine finala lige prvakov in loterije kazenskih strelov proti Bayerju. Foto: Reuters Včasih pa ni bilo tako. Oblak je v špansko prestolnico prišel leta 2014, a mu sprva ni bilo postlano z rožicami. Atletico je zanj plačal Benfici 16 milijonov evrov, Slovenec pa se je poleti za kratek čas poškodoval, kar je izkoristil Miguel Angel Moya, rezervni čuvaj mreže, in tako blestel, da si je zabetoniral položaj med vratnicama. Oblak je dobival le drobtinice. Ko je dobil priložnost na gostovanju v ligi prvakov in z neprepričljivimi posredovanji botroval porazu Los Colchoneros v Pireju (1:3 pri Olympiakosu), si je s tem naredil medvedjo uslugo. Lahko je pozabil na status prvega vratarja.

Ni mu preostalo drugega, kot da je garal na treningih, trdo delal in čakal, da se mu nasmehne priložnost. To je bila sezona 2014/15, v kateri se je Atletico v osmini finala pomeril z Bayerjem. Ni se začelo po željah rdeče-belih. Španci so na gostovanju v Leverkusnu izgubili z 0:1, Oblak pa je poraz soigralcev spremljal s klopi. Na povratni tekmi, potekala je 17. marca 2015, pa se je pisala zgodovina. Stadion Vicente Calderon, prejšnja trdnjava Atletica, je bila priča trenutku, ki je spremenil kariero slovenskemu vratarju. V 23. minuti je moral zaradi poškodbe z igrišča Moya.

Oblak je dočakal priložnost, o kateri je sanjaril. Zagrabil jo je zrelo, za svoja leta zelo suvereno. Čeprav je v igro vstopil brez ogrevanja, je zagospodaril v svojem kazenskem prostoru, ohranil mrežo nedotaknjeno do konca. Atletico je zmagal z 1:0, tako da je sledila loterija kazenskih udarcev. Oblak je ustavil strel Hakana Calhanogluja, zdajšnjega zvezdnika obubožanega Milana, in postal junak večera. To mu je tako napolnilo samozavest, da ga v nadaljevanju ni več nihče pregnal z vrat Atletica.

Ni postal le št. 1 madridskega velikana, ampak postopno prerasel v enega najboljših vratarjev na svetu. Premikal je mejnike, postal vratar z najvišjo tržno vrednostjo na svetu, njegov status ''čudodelca med vratnicami'' pa se je po zaslugi Bayerja še enkrat okrepil.

Najbolj opevana obramba v karieri

Janu Oblaku po znameniti trojni obrambi ni mogel do živega niti Javier Chicharito Hernandez, ki je zgrešil vrata. Foto: Reuters Zgodilo se je le slabi dve leti po Oblakovem ''vstajenju od mrtvih'' proti Bayerju. Tudi tokrat se je Atletico pomeril z Bayerjem v osmini finala. Zanimivo, tudi tokrat se je prva tekma igrala v Nemčiji in tudi tokrat na njej ni branil Oblak. Počival je zaradi poškodbe rame, njegov klub pa se je izkazal in tekmeca nadigral s 4:2. Na povratni tekmi je Simeone že lahko poslal v ogenj Slovenca, ki je odpravil zdravstvene težave.

Sledila je tekma, o kateri se po zaslugi svetovnega spleta govori v superlativih še danes. Resda se je končala brez zadetkov, kar je Atleticu omogočilo zanesljivo napredovanje med najboljših osem, a je ostal pravi čudež, da bi Bayer vsaj enkrat zadel v polno. Oblak je zbral šest obramb, v 68. minuti pa poskrbel za verjetno najbolj opevano posredovanje, kar si ga je privoščil v karieri.

Trojna obramba Oblaka, ki je navdušila svet:

Najprej je v dvoboju ''ena na ena'' pokvaril načrte Julianu Brandtu, nato pa dvakrat še Kevinu Vollandu. Vse v isti akciji. Trikrat se je odzval kot panter in z neverjetnim refleksom ohranil mrežo nedotaknjeno. Trojna obramba je postala spletna senzacija. Obnorela je svet, Oblak si je še utrdil članstvo v eliti svetovnih vratarjev.

Oblak znova proti Vollandu

Škofjeločan je v dresu Atletica v izjemni formi. Do sobotnega remija z Valencio ni prejel zadetka kar 557 minut. Foto: Getty Images Oba dvoboja z Bayerjem, na katerih je branil za Atletico, sta tako močno zaznamovala njegovo kariero. Danes se bo s klubom iz Leverkusna, ki mu trenutno v nemškem prvenstvu ne gre najboljše, saj zaseda deveto mesto, pomeril tretjič. Na nasprotni strani bo znova največjo nevarnost predstavljal Volland (s štirimi goli in dvema podajama je najboljši napadalec Bayerja), ki se še dobro spominja, kako mu je Oblak pred poltretjim letom v Madridu ubranil nemogoče.

Nemci bodo skušali v svoj prid izkoristiti dejstvo, da bo zaradi poškodbe odsoten mladi zvezdnik Atletica Joao Felix, ki je stal rdeče-bele kar 126 milijonov evrov, gostitelji pa verjamejo, da lahko vlogo favorita upravičijo tudi brez Portugalca. Tudi po zaslugi Oblaka, ki proti Bayerju vedno brani odlično. Se mu bo izšlo v rado tudi v tretje?