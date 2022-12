Izkušeni Urugvajec še nima dovolj

Urugvajec Luis Suarez je po poročanju tujih medijev našel nov klub, s katerim naj bi januarja sklenil dvoletno pogodbo. Šlo naj bi za brazilsko ekipo Gremio, pri kateri bo postal najbolje plačan igralec. Suarez je prvo polovico letošnje sezone preživel pri klubu, kjer je odrasel, pri urugvajskem Nacionalu, kjer se je ob tem pripravljal za svetovno prvenstvo, od katerega se je Urugvaj poslovil že po skupinskem delu.

Luis Suárez will sign a two-year deal with Gremio, valid until 2024. Saudi club Al-Khaleej has been informed of player's decision, he will play in Brazil. 🇺🇾🇧🇷 #Gremio



Contracts are being checked, final step before signing and official announcement. pic.twitter.com/EzBcAv3H15