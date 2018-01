Izbor z družabnih omrežij

Ponedeljkov večer je rezerviran za Sportalov izbor z družabnih omrežij. Kaj ponuja tokrat? Katerih deset dogodkov, ki so se zgodili na nogometnih zelenicah in ob njih, smo vanj umestili tokrat?

Noro veselje palčka, ki je šokiral evropskega prvaka

Za največje presenečenje v najboljših evropskih ligah je prejšnji teden zagotovo poskrbel Leganes. Ta je, potem ko je na prvi tekmi četrtfinala pokalnega tekmovanja proti evropskemu prvaku Realu izgubil z 0:1, v sredo z 2:1 zmagal na štadionu Santiago Bernabeu v Madridu, šokiral ekipo Zinedina Zidana in napredoval. Pri tem majhnem klubu so zmago seveda znali proslaviti in nastali so prizori, ki jih lahko vidite v spodnjem videu.

Bizarna proslava gola Ronalda, ki je soigralcu …

V soboto se je Real v derbiju 21. kroga španskega prvenstva z zmago na derbiju v gosteh pri Valencii s 4:1 vsaj delno odkupil svojim navijačem za pokalno sramoto, izpad na svojem štadionu iz pokala proti skromnemu Leganesu.

Na tej tekmi je dvakrat, obakrat z enajstih metrov, zadel tudi Cristiano Ronaldo. Prav najboljši nogometaš lanskega leta na svetu pa je po golu Marcela, ta je zadel za vodstvo Reala s 3:1 in šest minut pred koncem tekme odločil zmagovalca, poskrbel za bizarno potezo, ki se ji danes čudi ves svet. Poglejte spodnjo fotografijo in videli boste, zakaj.

Ronaldo : I can do anything for you bro, if you score😋

Marcelo : I'll be waiting bro😅



*Marcelo scores*

Ronaldo :👇🙌😂 pic.twitter.com/eHHp7Y5pEO — HarunahKakande10 (@IamKharunah10) January 27, 2018

Sodnik je rekorderju čestital in ga v isti sekundi kaznoval

V soboto je Urugvajec Edinson Cavani pri zmagi PSG s 4:0 proti Montpellierju v Parizu v francoskem prvenstvu zadel že po enajstih minutah igre.

To je bil že njegov 157. gol v dresu PSG, h kateremu je prišel leta 2013 iz Napolija. Z njim je postal najboljši strelec v zgodovini tega bogatega francoskega kluba. S prvega mesta je izrinil legendarnega Šveda Zlatana Ibrahimovića.

Urugvajski napadalec se je gola zelo razveselil in ga proslavil tako, da si je slekel dres. Sledila je zanimiva poteza francoskega sodnika Franka Schneiderja, ki je Cavaniju najprej čestital in ga v isti sekundi kaznoval z rumenim kartonom.

Slačenje dresa namreč že nekaj časa ni več dovoljeno. Pravila so pač pravila.

The ref congratulated Cavani on becoming PSG's all time leading goal scorer then gave him a yellow card. Love these croissant merchants 😂😂😂😂 pic.twitter.com/CF51JuX6tc — Babes Wok'shima (@Its_kagiso) January 27, 2018

Tri mojstrovine s prostega strela. Katera je najlepša?

Pretekli konec tedna so trije nogometni zvezdniki poskrbeli za tri mojstrske gole, vse so dosegli s prostih strelov.

Belgijec Kevin de Bruyne je za Manchester City pri zmagi z 2:0 na tekmi proti Cardiff Cityju zadel v pokalu FA.

Podobno je v istem tekmovanju, pri zmagi s 3:0 nad Newcastle Unitedu uspelo španskemu branilcu v vrstah Chelseaja Marcosu Alonsu.

S prostega strela je za novo zmago Barcelone (2:1) poskrbel tudi Lionel Messi v španskem prvenstvu na tekmi proti Alavesu.

Gol Kevina de Bruyna:

Gol Marcosa Alonsa:

Gol Lionela Messija:

Navijač Newcastle Uniteda, ki vas bo pošteno nasmejal

Na tekmi med Chelseajem in Newcastle Unitedom na štadionu Stamford Bridge se navijači gostov ob zaostanku z 0:3 niso preveč razburjali. Vsaj eden izmed njih zagotovo ne. Da preostalim ne bi bilo dolgčas, se je spomnil vragolij, s katerimi je na noge spravil še vsaj nekaj tisoč duš, in poskrbel, da v Londonu ni manjkalo smeha. Poglejte, zakaj.

The Newcastle fans having fun in the away end despite losing 3-0. 😂👏 pic.twitter.com/06grPWaiUs — Chelsea FC News (@Chelsea_FL) January 28, 2018

Poteza španskega veterana, ki si zasluži globok poklon

Čeprav ima že 36 let, legendarni napadalec španskega prvoligaša Athletic Bilbaa Aritz Aduriz še vedno navdušuje. V zadnjih štirih sezonah je v prvenstvu vselej dosegel več kot 15 golov in je na dobri poti, da mu to uspe tudi letos. Trenutno je že pri številki osem.

Je pa Aduriz prejšnji konec tedna ob zadetku, ki ga je pri domačem remiju z Eibarjem (1:1) dosegel, še bolj navdušil s potezo, za katero je poskrbel na tej tekmi. Po enem izmed napadov Athletic Bilbaa je padel v nasprotnikovem kazenskem prostoru. Sodnik je že hotel pokazati na enajstmetrovko, a ga je izkušeni napadalec prehitel in pokazal, da prekrška ni bilo.

Pošteno, ni kaj. Poteza, s katero je zagotovo poskrbel za kakega novega v morju oboževalcev med Baski, ki jih tako ali tako že ima.

Aduriz Crack!! Aunque no siempre haces lo mismo Melon! Jjaja pic.twitter.com/pCqtPweDMS — CracksVintage (@CracksVintage) January 27, 2018

Datum, ki ga zagotovo ne bo pozabil

Prejšnjo sredo je na prvenstveni tekmi med Sampdorio in Romo v Genovi (1:1) v prvi italijanski ligi debitiral mlad, 18-letni italijanski vezist Mirko Antonucci. Na igrišče je prišel 15 minut pred koncem, ko je Roma zaostajala z 0:1, in v 91. minuti podal za gol Edina Džeka, ki je postavil končni izid.

24. januar 2018 je dan, ki ga mladi Antonucci ne bo nikoli pozabil. Da je res tako, je poskrbel tudi s tetovažo datuma debija med italijanskimi nogometnimi prvokategorniki.

Mirko Antonucci's new tattoo after he made his Roma debut against Sampdoria pic.twitter.com/0zCVye70U2 — Anthony Wright (@tonezone0) January 26, 2018

Portugalec v težavah, ker je grozil s pištolo

V Španiji je prejšnji teden kar nekaj prahu dvignil portugalski branilec, član tamkajšnjega prvoligaša Villarreala Ruben Semedo, ki se je znašel pod plazom hudih obtožb, da je novembra lani, ko je bil poškodovan, poskrbel za velik incident.

Španski časnik Las Provincias namreč trdi, da je 23-letni, za katerega je Villarreal pred začetkom sezone odštel kar 14 milijonov evrov, na dveh različnih mestih – najprej v nekem baru in potem še v bordelu – gostom grozil s pištolo.

Omenjeni časnik še poroča, da policija pištole, s katero naj bi grozil, preden se je usedel v svoj dragoceni avtomobil in pobegnil, ni našla, zato Semedu ne more dokazati, ali je grozil s pravo ali s ponarejeno pištolo. Posnele naj bi ga namreč tudi kamere.

Kakorkoli že, nogometaš, ki ni upravičil visoke odškodnine in se je zato znašel na udaru kritik navijačev Villarreala, z omejenim početjem prav zagotovo ni poskrbel za skok že tako ne največje priljubljenosti.

Ruben Semedo je le še pokvaril že tako ne najboljši status, ki ga uživa pri navijačih Villarreala. Foto: Getty Images

Fantek, ki je zvezdnikom Napolija ukradel šov

Napoliju gre v italijanskem prvenstvu sijajno. Po 22 krogih je na vrhu in sanja, da bo prvič po letu 1987, ko je tam stanoval še legendarni Diego Maradona, v Neapelj prinesel naslov prvaka.

Vzdušje v garderobi med zvezdniki Napolija je zato odlično, pred kratkim pa jih je obiskal tudi mladi italijanski navijač in poskrbel, da je Mareku Hamšiku, Driesu Mertensu in preostalim zvezdnikom Napolija ukradel šov.

Napoli invited this little fan into their locker-room & he's stealing the show 😂 pic.twitter.com/cs4umGY1H2 — ItalianFootballTV (@IFTVofficial) January 25, 2018

Zmedeni soigralec Jana Oblaka je vstopil na napačen avtobus

Sredi tedna je Atletico Madrid Jana Oblaka – slovenski vratar je mesto med vratnicama tokrat prepustil izkušenejšemu Miguelu Angelu Moyi – v pokalu gostoval pri Sevilli, izgubil z 1:3 in se poslovil od sanj o pokalni lovoriki.

Po tej tekmi so pred štadionom Ramona Sancheza Pizjuana, na katerem so v tej sezoni v ligi prvakov gostovali tudi nogometaši Maribora, kamere ujele zmedenega branilca Atletica Šimeta Vrsaljka, ki je, medtem ko je buljil v zaslon na svojem mobilnem telefonu, namesto v avtobus Atletica vstopil kar na tistega, ki je s prizorišča tekme odpeljal nogometaše Seville.

Ko je hrvaški reprezentant uvidel zmoto, se je nasmejal, stopil z avtobusa in odkorakal v pravo smer.