Žalostna podoba Oblakovega nekdanjega doma

Atletico Madrid od od septembra 2017 domuje na super modernem štadionu Wanda Metropolitano, ki je zamenjal kultni štadion Vicente Calderon, na katerem so nogometaši Atletica igrali od leta 1996 do 2017. Ta štadion, na katerem je domoval tudi najboljši slovenski nogometaš Jan Oblak, je danes le preteklost in je v procesu uničenja. Na mestu, na katerem je nekoč stal, oziroma del njega še stoji, pa bo zrastel mestni park, ki bo slišal na ime Park Atletico de Madrid.

Z rušenjem kultnega Vicenteja Calderona, ki je kar 14-krat gostil finala španskega pokala, na njem pa so bile odigrane tudi tri tekme svetovnega prvenstva 1982, so v Madridu začeli letos poleti, za zdaj pa je od njega ostala le še zahodna tribuna, okoli katere že poteka obvoznica. Tole pa je za vse nogometne romantike žalostna slika ostanka štadiona, ki je nekoč nudil prostor za 55 tisoč gledalcev.

Takole je danes videti Vicente Calderon:

Estadio Vicente Calderón 😥 pic.twitter.com/laeBgQ0Rxj — Estadios de España (@estadios_Spain) November 11, 2019

Ste zamudili na trening? Čaka vas 23 tisoč evrov visoka kazen.

Franku Lampardu gre na klopi Chelseaja v tej sezoni odlično, saj z zelo mlado ekipo z Londončani navdušuje v svoji prvi sezoni v vlogi trenerja na štadionu Stamford Bridge, na katerem je pustil globok pečat že kot nogometaš. Zdaj pa je na dan prišel klubski pravilnik, za katerega je pri Chelseaju poskrbel z 211 goli najboljši strelec v zgodovini kluba, in kazni, ki čakajo njegove nogometaše, če ga ne upoštevajo.

Kakšne so? Precej visoke. Če kdo od igralcev Chelseaja zamudi na trening, mora v klubsko blagajno nakazati kar 20 tisoč angleških funtov, kar znese približno 23 tisoč evrov. Če zamudi na sestanek članske ekipe, ga vsaka minuta zamude stane 500 funtov (575 evrov). Če strokovnemu vodstvu ne naznani poškodbe oziroma bolezni uro in pol pred treningom, ga to stane 10 tisoč angleških funtov (11.500 evrov) in tako naprej ... Noro visoke kazni, zaradi katerih lahko zvezdniki Chelseaja hitro pristanejo na beraški palici? Ne, brez skrbi. Glede na to, da najslabše plačani zdajšnje zasedbe Chelseaja v žep pospravi približno 30 tisoč evrov, najbolje plačani pa več kot 170 tisoč evrov na teden, se za kaj takega ne gre bati ...

Chelsea's fine list had everyone talking yesterday! 💰



Have you ever faced a similar (cheaper) fate?



Whether it's your local sports team, in the office, at university or anywhere else, we want to hear your funniest fines stories!



Let us know 👇 pic.twitter.com/03MDwzTJIp — BBC Sport (@BBCSport) November 13, 2019

Pismo, ob katerem boste ugotovili, da je v življenju možno prav vse

"V življenju imam samo en cilj. Rad bi postal profesionalni nogometaš. Upam, da pri Manchester Unitedu. Obljubljam, da bom naredil vse, da bi mi to uspelo," piše v pismu, ki ga je pred več kot desetletjem napisal nek deček iz Manchestra. Nič takšnega, verjetno je takšnih še nešteto, a zgodba dobi povsem drugačne obrise, če dodamo, da gre za Marcusa Rasforda, zdajšnjega zvezdnika Manchester Uniteda, ene redkih svetlih izjem v turobni sezoni velikana z Old Trafforda.

Pismo, ki ga je v osnovni šoli napisal 22-letni napadalec zasedbe Oleja Gunnarja Solskjaerja, je zdaj izbrskala njegova mati, mu ga pokazala, Rashford pa ga je objavil na družabnih omrežjih in seveda poskrbel, da je postal spletni hit. Predvsem pa je svetu poslal sporočilo, da je v življenju, če si to dovolj želiš, možno prav vse.

My mum just dug this out... my attempt from when I was younger!



Keep working hard and you can achieve whatever you want 👊🏿 x MR pic.twitter.com/XhGyOj4GeW — Marcus Rashford (@MarcusRashford) November 15, 2019

Messijeva gesta, o kateri se je govorilo po tekmi v Riadu

Prejšnji teden je bil v Savdski Arabiji, ki jo bogati nogometni klubi in najboljše reprezentance na svetu vedno radi obiščejo, saj so navdušeni nad tamkajšnjimi naravnimi znamenitostmi, odigran veliki derbi južnoameriškega nogometa. V prijateljski tekmi sta se pomerila Argentina in Brazilija, z golom prvega zvezdnika na igrišču Lionela Messija (Neymar zaradi poškodbe za Brazilijo ni igral), pa so z 1:0 zmagali Argentinci.

Bolj kot o njegovem novem golu pa so o Messiju po tekmi govorili zaradi geste, za katero je na igrišču štadiona v Riadu poskrbel petkratni najboljši nogometaš leta na svetu. Med tekmo je namreč selektorju Brazilcev Titeju pokazal, naj utihne. "Pri sodniku sem zahteval, naj dobi rumeni karton, potem pa mi je rekel, naj utihnem, jaz pa sem mu odvrnil, naj utihne on," je po tekmi to, kaj se je zgodilo, pojasnil brazilski selektor, ki iz tega ni hotel delati velike zgodbe, a ob tem ni bil preveč uspešen. Ko je v igri tak zvezdnik, kot je Messi, mediji seveda pograbijo vsako najmanjšo malenkost ...

O repórter cinematográfico Jordi Bordalba flagrou o momento em que Messi manda Tite calar a boca. O técnico brasileiro comentou sobre o desentendimento com o argentino -> https://t.co/XgISSBT4dk pic.twitter.com/SEO8dJXA27 — globoesportecom (@globoesportecom) November 15, 2019

Policist stekel na igrišče in zrušil poljskega reprezentanta

V skupini G, v kateri je neuspešno nastopila tudi slovenska nogometna reprezentanca, sta se v soboto v Jeruzalemu udarila Izrael in Poljska. Gostje, s katerimi se bo jutri v Varšavi pomerila Slovenija, so zmagali z 2:1 in le potrdili končni uspeh, s te tekme pa prihaja tudi video, ki z nogometom nima pra veliko, a je požel ogromno pozornosti.

Kaj se je zgodilo? Med tekmo je na igrišče štadiona Teddija Malchaja stekel eden od navijačev, kar ni nič nevsakdanjega, seveda. Podobnih prizorov smo iz nogometnega sveta vajeni. Tako kot tudi tega, da za njim steče kak od varnostnikov ali policistov. Tudi tokrat se je zgodilo podobno, a ob tem so bili gledalci na štadionu in pred televizijskimi zasloni priče tudi nevsakdanjemu, komičnemu dogodku.

Enemu od policistov, ki je lovil "nepridiprava", je namreč nerodno spodrsnilo, ob tem pa je nespretno na tla podrl poljskega reprezentanta Tomasza Kedzioro in poskrbel za salve smeha. Soigralcu našega Benjamina Verbiča ni bilo jasno, kaj se je zgodilo, a najpomembneje je, da jo je po prekršku od zadaj odnesel brez poškodb.

A pitch invader’s just run onto the pitch at the Israel v Poland game and a pursuing police officer has just cleaned out Polish defender Kędziora. pic.twitter.com/VvFMKOKyiZ — Fulhamaway (@Fulhamaway) November 16, 2019

Koreografija, ob kateri vam bo zastal dih

Prejšnji teden je precej pozornosti zbudila tudi slika s štadiona Estudiantesa. V La Plati, od koder prihaja ta argentinski prvoligaš. Nogometaši Estudiantesa namreč od leta 2005 domačih tekem niso smeli igrati na štadionu Jorgeja Luisa Hirschija, saj ta ni zadostoval varnostnim kriterijem. Zdaj so ga prenovili, na prvi tekmi po 14 letih na tem štadion, pa so poskrbeli za spektakel.

Zdajšnja zasedba Estudiantesa se je na revialni tekmi pomerila z legendami tega kluba, ki se lahko pohvali s šestimi naslovi argentinskega prvaka, pred tekmo pa so organizatorji poskrbeli za koreografijo, ob kateri vam bo zastal dih. Po strehi štadiona se je namreč sprehodil velik lev, ki so ga uprizorili s hologramom in je seveda zaščitni znak kluba. Sliko velikanskega leva so lahko videli vsi gledalci, ki so si tekmo ogledali prek televizijskih ekranov, pa tudi obiskovalci na štadion, ki so si morali, da so koreografijo videli v celoti, morali nadeti prav posebna očala in slušalke.

A flaming lion lights up the sky as Argentinian soccer team Estudiantes de la Plata re-opens its stadium. The imagery is the latest example of eye-catching spectacles that have taken center stage at events. Here's a look back. https://t.co/R8QNZ0XONY pic.twitter.com/0tG0whXoDU — CNN (@CNN) November 17, 2019

Močno sporočilo, ki so ga v svet poslali Švedi

Švedi so si prejšnji teden zagotovili nastop na evropskem prvenstvu 2020, nase pa opozorili tudi s predstavitvijo novih dresov, v katerih bodo na njem nastopili. Švedska nogometna zveza je ob predstavitvi nove opreme poskrbela tudi za video, s katerim je v svet poslala močno sporočilo. V njem so Švedi opozorili, da se bodo še naprej borili proti diskriminaciji na račun barve kože, nacionalnosti in tudi spolne usmerjenosti. Poglejte, kako jim je to uspelo.

Cristiano Ronaldo je najprej navdušil, potem pa se osmešil

Cristiano Ronaldo je prejšnji teden spet zabijal gole. Če mu v majici Juventusa v zadnjem času ne gre najbolje, pa ravno nasprotno velja za to, kar v letošnjem letu kaže v dresu portugalske reprezentance. Na zadnjih dveh tekmah je spet navdušil in poskrbel, da so se Portugalci uvrstili na evropsko prvenstvo, na katerem bodo prihodnje poletje branili naslov izpred treh let. S tremi goli se je najprej izkazal pri domači zmagi nad Litvo s 6:0, enega pa pristavil tudi pri zmagi nad Luksemburgom v gosteh z 2:0 in je zdaj že pri neverjetnih 99 reprezentančnih golih.

V središču pozornosti je bil predvsem na tekmi proti Litvi, kjer mu je uspel nov hat-trick, že 55. v njegovi zares bogati karieri. Ne samo zaradi novega strelskega podviga, ampak tudi zaradi drugih dogodkov. Najprej tistega, ko je prijazno ustregel želji mladega navijača, ki je "vdrl" na igrišče, da bi naredil selfie s svojim velikim junakom in si prislužil aplavz nogometnega sveta. Potem pa tudi zaradi akcije, ki mu ni uspela, ko je pri enem izmed strelov močno zgrešil nasprotnikova vrata in s tribune skorajda sklatil enega izmed varnostnikov, ki so skrbeli za red na njej. Poglejte, kaj se je dogajalo.

Takole je Cristiano Ronaldo navdušil:

#2 Cristiano Ronaldo stops the game to makes selfie with a fans

Portugal vs Lithuania - Euro Qualification

#CristianoRonaldo pic.twitter.com/fxPBHDLIJD — عمر ابراهيم / Omar Ibrahim (@3omar_ibrahim) November 14, 2019

Takole pa malo manj:

Najbolj prijazni nogometni zvezdnik na svetu je spet navdušil

Zvezdnik Liverpoola Sadio Mane ne velja samo za enega najboljših napadalcev na svetu, ampak tudi za enega najbolj skromnih nogometnih zvezdnikov na svetu. Nekateri mu pravijo kar najbolj prijazni nogometaš na svetu. S svojim obnašanjem, ki ni nič kaj zvezdniško, ta 27-letni nogometaš navdušuje že nekaj časa, zakaj ga imajo radi (skorajda) vsi, pa potrjuje tudi posnetek, ki je prejšnji teden nastal v Afriki.

Tam je Mane svojemu Senegalu pomagal do dveh zmag v kvalifikacijah za afriški pokal 2021 nad Eswatinijem in Kongom, a bolj kot z nastopoma na tekmah, na katerih se mu tokrat ni uspelo vpisati med strelce, je navdušil s potezo, ki jo lahko vidite spodaj. Ko je odšel z avtobusa, se je namreč ustavil in pomagal možakarju, ki je v senegalski reprezentanci zadolžen za opremo. Poteza, ki seveda ni nič takšnega, a je med nogometnimi zvezdniki, ki ponavadi s slušalkami mirno odkorakajo, brez da bi pogledali, kaj se dogaja okoli njih, nismo vajeni ...

Sadio Mané stops and helps to offload the stuff from the team bus. What a humble person 👏pic.twitter.com/AXEyPDe1SX — Photos of Football (@photosofootball) November 15, 2019

Izzivalna navijačica s Ferskih otokov, ki obožuje rdeče vrage

Za konec pa še malo fotografij, ob katerih bo vroče številnim nogometnim navdušencem. No, pa tudi kakšni navdušenki, seveda. Splet so prepravile fotografije manekenke s Ferskih otokov Katrine Marie, ki je zaprisežena navijačica Manchester Uniteda in na svojem Instagram profilu redno objavlja fotografije, na katerih je oblečena v drese rdečih vragov. Ne samo igralcev, ampak tudi trenerjev, legend in še marsikoga. Poglejte, koga vse.

