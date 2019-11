Kapetan Eintrachta izgubil nadzor in podrl domačega trenerja

Začnimo v Nemčiji. V sodnikovem podaljšku tekme nemške bundeslige med domačim Freiburgom in Eintrachtom iz Frankfurta je kapetan gostov David Abraham po teku za žogo, ki je zapustila igrišče namerno trčil v domačega trenerja v 54- letnega Christiana Streicha in ga zbil po tleh.

S tem je sprožil vsesplošno prerivanje, na igrišče so vdrli tudi rezervisti Freibruga ter skušali obračunati z nesramnim gostujočim kapetanom. Strasti so se kmalu pomirile, glavni sodnik tekme Felix Brych pa je nesramnemu Abrahamu pokazal rdeči karton.

Po tekmi se je kapetan Eintrachta za čustveno potezo opravičil, opravičilo pa je domači trener tudi sprejel. "Opravičil se je, zame je primer zaključen," je dejal trener Straich, ki bo hudem trku, čeprav je že kar v letih, ni utrpel nobene poškodbe.

Evropo pretresa nov rasistični izpad, Brazilca v solzah

Po velikem ukrajinskem derbiju med Šahtarjem in kijevskim Dinamom, ki ga je z 1:0 dobil prvi, se je govoril le o eni stvari. Izpadu gostujočih navijačev, ki so deset minut pred koncem čez rob pahnili Taisona. Brazilec jim je po tem, kar je na njegov račun prihajalo s tribun pokazal sredinec in proti njim brcnil žogo. Čeprav je bilo jasno, da je šlo za napad na rasistični osnovi, je sodnik Brazilcu pokazal rdeči karton. Igrišče je zapustil v solzah, tolažil ga je tudi slovenski reprezentant pri Dinamo Benjamin Verbič.

"Pozivamo nogometne veljake in klube, da zaustavijo rasizem na nogometnih štadionih. To, kar se je zgodilo, je veliko sramota," so zapisali pri ukrajinski ekipi, ki je dodala, da bo naredila vse, da bo zaščitila svoje nogometaše.

Pred dnevi se je podobno zgodilo tudi Mariu Balotelliju, ki je ravno tako na tribune brcnil žogo in želel predčasno zapustiti zelenico. Na koncu so ga prigovarjanje soigralcev prepričali, da ostane na zelenici in odigra do konca, zanimivo pa je, da so muhastega Italijana lastni navijači obsodili arogance in niti z eno besedo niso obsodili gostujočih navijačev. V 21. stoletju, ko rasizma ne bi smelo biti več, se zdi, da se vse skupaj le poslabšuje. Kako tudi ne, saj nihče nima poguma brezobraznežev primerno kaznovati.

Absolutely heartbreaking seeing Shakhtar player Dentinho in tears after receiving racist abuse in today’s game against Dynamo. Taison retaliates by kicking the ball into the crowd and gets sent off. More needs to be done. pic.twitter.com/S9CA5uNfcw — Tom Sleeman (@TomSleeman11) November 10, 2019

Dvakrat ga je sunil z ostrim predmetom, Kološinac pa nič

Najbrž se še vsi spomnite dogodka, ko sta nogometaša Arsenala Mesuta Özila in Seada Kološinca pri belem dnevu napadla dva nepridiprava in ju skušala oropati. Policija je pred dnevi z javnostjo delila nov posnetek, na katerem storilec Ashley Smith z ostrim predmetom dvakrat sune proti reprezentantu BiH, ta pa mrtvo hladen niti ne trene. Ko je videl, za kaj se gre, je začel z junaškim lovom za mopedistoma, ki sta se po nekaj sekundah bežanja pred jeznim Bosancem izgubila med londonskimi ulicami.

Storilca je policija kmalu našla, pred dnevi pa je Smitha zaradi poskusa ropa obsodila na deset let zapora, njegovemu pajdašu Jordanu Northoverju pa bodo sodili kasneje.

Roparju sta nogometašema želel ukrasti dragoceni uri, vredni 200.000 funtov oziroma 231.000 evrov, niti sanjalo pa se jima ni, da se jima bo kdo uprl.

This is scary stuff 😱



But Kolasinac's response is incredible 🤯 pic.twitter.com/IICvtX0v2d — Goal (@goal) November 7, 2019

Ronaldova Georgina pokazala dolge noge

Medtem ko Cristiano Ronaldo preživlja težke časa pri Juventusu, pa je njegova boljša polovica, Georgini Rodriguez med tednom zablestela na dogodku podeljevanja MTV-nagrad. V glamurozni modri obleki je z globokim razporkom pokazala svoje dolge noge in vsem prisotnim jemala dih.

Legendarni Škot skakal od veselja

"Jockey" Paul Nicholls je še desetič zmagal nagrado Badger beer Silver Trophy Hendicap Chase in Wincantonu, vse skupaj pa nikaor ne bi odmevalo v nogometnem svetu, če ne bi bil delni lastni konja Give Me a Copper legendarni trener Manchester Uniteda Sir Alex Ferguson. Ta je od veselja poskakoval in se med drugim polil tudi s kavo.

A 77-letni možakar se ni dal motiti. "Še vedno rad zmagujem, tega nismo pričakovali, a Paul nas vse vse presenetil. Še vedno nadvse rad zmagujem, to je najlepši občutek," je pred leti po Angliji pustošil z Manchester Unitedom. Po njegovi upokojitvi so rdeči vragi le še bleda senca ekipe, ki ji je pred leti poveljeval sloviti Fergie.

Sir Alex Ferguson celebrating his horse winning at Wincanton Racecourse today 🔴pic.twitter.com/LhGSUOAjpm — UTFR 🇾🇪 (@ManUtd_HQ) November 9, 2019 Give Me A Copper, making his hurdling debut, gives champion trainer Paul Nicholls a third winner at Exeter this afternoon. Wins at 4-6. pic.twitter.com/7H5Eochk7c — Racing TV (@RacingTV) December 15, 2016

Korejec ponovno navdušil splet

Korejski nogometaš Son Heung-Min je eden najbolj priljubljenih v nogometnem svetu. Ne samo, da je odličen nogometaš, svoje pristaše vedno znova navduši z prisrčnimi potezami, za eno takih je poskrbel tudi konec tedna pred tekmo sobotno med Tottenhamom in Sheffield Unitedom (1:1). V Londonu je močno deževalo, zato je maskoti, fantiču, ki je Korejca tradicionalno pospremil na zelenico, z dlanmi držal streho nad glavo, mladeniču pa se je vse skupaj zelo dobro zdelo.

🎥 | #THFC



Son Heung-Min covering a mascots head from the rain, what a legend.



He's got such a pure soul and is so humble!



My winger...🇰🇷⚪️pic.twitter.com/ZWv1eMGfhJ — The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) November 10, 2019

Guardiola med tekmo besnel kot ris, nato pa ...

Trener angleškega prvaka Man Cityja Josep Guardiola po porazu z neposrednim tekmecem za naslov, Liverpool ima zdaj pred sinjemodrimi že devet točk naskoka, ni bil navdušen nad delom sodnika Michaela Oliverja in sodelavcev.

Med samo tekmo, kjer se res zdi, da so bili gostje iz Manchestra res oškodovani zaradi dveh velikih napak (prepovedan položaj pri zadetku Mohameda Salaha in igranje z roko branilca rdečih Trenta Alexandra-Arnolda v kazenskem prostoru), je besnel in v svojem slogu delal ''prevale", po tekmi pa je sodnikom stisnil desnico in sarkastično dejal ''najlepša hvala."

Katalonec med tekmo ...

The fourth official's Mic picked up what Pep Guardiola was shouting during his rant 😂 pic.twitter.com/gG4hTcdQAU — Paxton Lower (@PaxtonRoadLower) November 10, 2019

Tudi na novinarski konferenci ni želel govoriti o sodniških odločitvah, češ, da so vprašanja za šefa združenja sodnikov v Angliji in vodilne pri VAR. Kljub porazu in tretjič prvenstveni ničli je še dejal, da je ponosen na svoje nogometaše in da so vsem pokazali, zakaj so aktualni prvaki najbolj gledane nogometne lige na svetu.

... in po njem:

"V žepu imam tvojo mamo."

Navijači Chelseaja so si po zmago (2:0) na londonskem derbiju proti Crystal Palacu privoščili zvezdnika orlov Wilfrieda Zahaja. Eden izmed navijačev modrih je proti avtomobilu, v katerem je sedel Zaha, zavpil, "Reece James in the pocket” in želel sporočiti, da ga je mladi branilec Chelsea pospravil v svoj žep. Na besede se je Zaha odzval, spustil okno v avtu in mu siknil nazaj: "V žepu imam tvojo mamo."

Zaha res ni mogel prek Jamesa:

Anyone wanna watch how @reecejames_24 put Zaha in his pocket? Here you go! pic.twitter.com/lTHnuFGomh — Gussie Mens 🇬🇭⭐ (@Ini_mens_44) November 10, 2019

Kokoš, ki jo je brcnil Hrvat, preživela

Incident, ki je pretresel marsikoga v začetku preteklega tedna, se je očitno končal s srečnim koncem. Hrvaški nogometaš Ivan Gazdek je na tekmi med nižjeligaškima ekipama med Jelengradom in Jasenovcem izgubil oblast nad sabo in brcnil eno izmed kokoši, ki so na nogometno igrišče ušle bližnjemu sosedu. Uboga kokoš je po nič kaj nežnem voleju nepremično obležala, Gazdek pa jo je za nameček vrgel čez ograjo.

Čeprav so vsi mislili, da je uboga žival poginila, jo je lastnik Zlatko našel skrivajoč se ne daleč stran od njegove hiše. Ko jo je vrnil med "kolegice", se je hitro razživela in pričakuje se, da bo kokoš, ki je preživela brco jeznega nogometaša, živela še vrsto let.

Hrvat je prejšnji teden poskrbel za zgražanje:

Je to Neymarjevo novo dekle?

Brazilskega zvezdnika Neymarja so v preteklem tednu v Barceloni, kjer se je udeležil rojstno dnevne zabave rojaka Arthurja, zalotili v objemu španske manekene Noe Saez in španski mediji so hitro začeli ugibati, če je to novo dekle napadalca PSG. Neymar se je leta 2018 razšel z Bruno Marquezine, vmes pa so ga že večkrat povezovali z raznimi mičnimi dekleti. Je Španka končno tista prava? Tista resna? To bo pokazal čas ...