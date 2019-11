Posredovanje Španca, kot ga še niste videli

V Španiji in tudi drugod po svetu je prejšnji teden zaokrožil posnetek posredovanja branilca španskega prvoligaša Villarreala Alberta Morena na tekmi proti Alavesu. Dolgoletni nogometaš Liverpoola, ki se je letos poleti vrnil v Španijo, je pred napadalcem Alavesa posredoval na tako nevsakdanji in spektakularen način, da ni prav nič čudnega, ker je postal spletni hit. Poglejte, kaj mu je uspelo. Očitno je, ne samo v tej akciji, svoje delo opravil dobro. Villarreal je namreč zmagal s 4:1.

Alberto Moreno with the most ridiculous clearance you'll ever see in football. 😳😂😂 pic.twitter.com/7OCYe1fvEa — Footy Humour (@FootyHumour) November 3, 2019

Spoznajte najstarejšega nogometaša na svetu, ki ima 83 let

Na Otoku je prejšnji teden številne nogometne navijače zabavala zgodba o Dickieju Borthwicku, ki ga tamkajšnji mediji označujejo za najstarejšega nogometaša na svetu. Ali je to res, bi bilo treba preveriti, v vsakem primeru pa gre za gospoda v letih, čigar zgodba je malodane neverjetna. Ima namreč 83 let, a še vedno igral nogomet in, kot pravi, lahko odigra 90 minut. V središču pozornosti se je znašel zaradi tega, ker je trenutno brez kluba in išče novega, potem ko je v eni izmed amaterskih lig prenehal igrati za svojega zadnjega.

"Dal bom vse od sebe na vsaki tekmi. Čvrst sem kot skala, v dobri kondiciji in predvsem ljubim nogomet. Rad bi še igral," je v "oglasu", s katerim želi dobiti novo priložnost, povedal velik navijač Manchester Uniteda, ki nogomet igra že 72 let, do zdaj pa je odigral že približno 1.600 tekem in zabil 400 golov. Glede na to, v kakšni formi je njegov ljubljeni klub, ne manjka takšnih, ki so prepričani, da bi bil okrepitev tudi za velikana z Old Trafforda. Kdo ve, morda pa ga Ole Gunnar Solskjear vidi kot rešitelja za zdaj katastrofalne sezone, ki je pretekli konec tedna s porazom proti Bornemouthu dočakala novo neslavno nadaljevanje …

To je Dickie Borthwick:

Britanya’nın en yaşlı futbolcusu unvanını elinde bulunduran 83 yaşındaki Dickie Borthwick, kendisine kulüp aradığını açıkladı:



▪️Bonservisi elinden olan futbolcu "Yürüyerek oynanan ligler bana uygun değil. 90 dakikayı çıkartacak maç kondisyonuna sahip durumdayım." dedi. pic.twitter.com/eZXWmeVTAZ — Panenka Sport (@PanenkaSport) October 29, 2019

Prispevek o Dickieju Bortwicku izpred treh let:

Kaj pravite o Dickieju Borthwicku? Simpatičen možakar, ni kaj. 0,00% +

Naj raje pazi nase in bere časopis. 0,00% +

On je ta, ki lahko iz krize povleče Manchester United! 0,00% +

Ne pretiravajte. V 2. SNL bi morda še lahko igral. V 1. SNL zagotovo ne! 0,00% +

Nori prizori s treninga berlinskega prvoligaša

V soboto je bil v Nemčiji v središču pozornosti polom Bayerna Münchna, ki je odnesel njegovega trenerja Nika Kovača. Nemški prvak je v Frankfurtu z 1:5 izgubil proti tamkajšnjemu Eintrachtu. Niso pa vsi pogledovali samo proti Frankfurtu, ampak tudi proti Berlinu, kjer sta svoj prvi bundesligaški derbi odigrala tamkajšnji Union in nekoliko bolj znana Hertha. Hertha prihaja iz zahodnega Berlina, Union pa iz vzhodnega. Pred padcem Berlinskega zidu sta torej igrala v različnih državah, zato je njuno rivalstvo še toliko večje, oba kluba pa slovita tudi po številnih in vročekrvnih navijačih.

Da je tako, se lahko prepričate tudi ob fotografijah in videih, ki so nastali na štadionu Uniona, a ne med derbijem, ampak na zadnjem treningu novopečenega nemškega prvoligaša dan pred tem, ko so nogometaše Uniona s tribun prišli bodriti številni navijači in poskrbeli za nore prizore in kuliso, ki se je ne bi sramovali niti na največjih derbijih. Očitno jim je pomagalo, saj je Union dan za tem z golom z enajstmetrovke v 87. minuti prišel do zgodovinske zmage z 1:0. In da, tudi na tekmi, na kateri se je zbralo nekaj več kot 22 tisoč gledalcev, je bilo zelo vroče.

Navijači na treningu Uniona dan pred derbijem:

Navijači na derbiju med Unionom in Hertho:

Navijači Herthe pred derbijem:

Zgovoren, tudi malce bizaren dokaz, da je Maradona v Argentini kralj

Čeprav po koncu bogate nogometne poti ni postoril kaj prida, bolj kot z uspehi v trenerski vlogi pa je nase opozarjal s številnimi incidenti in odvisnostjo od kokaina, s katerimi je skrbel za škandale, Diego Maradona v Argentini še vedno uživa status božanstva. Mehika 1986 očitno ne bo pozabljena nikoli. Kako zelo ga cenijo v rodni domovini, lahko ugotavljamo iz tedna v teden, nov dokaz, da je tako, pa smo dobili prejšnji teden. V torek, dan pred svojim 59. rojstnim dnem, je namreč v argentinskem prvenstvu s svojo Gimnasio La Plato gostoval v Rosariu, kjer domuje Newell's Old Boys.

To je klub, za katerega je nekdanji odlični nogometaš, ki je Argentino pred 33 leti popeljal do njenega drugega in tudi zadnjega naslova svetovnega prvaka, v sezoni 1993/94 odigral vsega pet tekem, a so pri Newell's Old Boys na ta podatek tako ponosni, da ga še vedno zelo cenijo. To so dali vedeti tudi na omenjeni tekmi, na kateri Maradona ni, tako kot je to v navadi, sedel na navadni klopi za rezervne nogometaše, ampak kar na posebnem stolu, lahko bi rekli kar prestolu, takoj ob igrišču. Malce bizarno, a vseeno. Tekmo je vodil kot kakšen kralj. Tako pa se je verjetno počutil tudi po zadnjem sodnikovem žvižgu. Njegova ekipa je namreč zmagala s 4:0.

Le han puesto un trono a Maradona para el partido entre Newells y el equipo al que entrena (Gimnasia)



¡Esto es surrealista! 😂😂😂 pic.twitter.com/MsdhqgCYCW — Samuel Gutiérrez (@Samurvcf2) October 29, 2019

Kaj menite o potezi tekme v Rosariu, ki so Diega Maradono posadili na prestol? Pravilno, on je kralj in vedno bo. 0,00% +

Bizarno, česa takšnega si ne zasluži. Nismo več leta 1986. 0,00% +

Nevarno blizu bele linije, ki označuje igrišče, je sedel. Še dobro, da je ni pospravil v nos. 0,00% +

Francoz izgubil živce, razbil monitor in osrečil nasprotnike Vara

VAR, video sodniški pomočnik, ki je zdaj v veljavo stopil že v skorajda vseh najmočnejših evropskih nogometnih tekmovanjih, dviguje prah iz tedna v teden. Nekateri so prepričani, da je pravšnja rešitev in skrbi za večjo poštenost, drugi so nekoliko drugačnega mnenja. Če spadate med takšne, potem se boste ob incidentu, za katerega je poskrbel branilec francoskega prvoligaša Monaca Ruben Aguilar, sladko nasmejali.

Francoz je pri sobotnem prvenstvenem porazu Saint Etienna našega Roberta Berića (tokrat ni dobil priložnosti za igro) v zadnji minuti prejel rdeč karton in povsem izgubil živce. Ko je odhajal z igrišča, pa je to pokazal na precej prepričljiv način. Iz jeze je brcnil v monitor ob igrišču, ki ga sodniki uporabljajo za VAR, in ga razbil. Zaradi tega bo zagotovo kaznovan, ob tem pa je poskrbel tudi za to, da se je znašel v središču pozornosti. Poglejte, kako in zakaj.

AS Monaco right-back Ruben Aguilar filmed kicking the VAR monitor after being sent off in last night’s match vs St Étienne. pic.twitter.com/n6vS1inK7u — Olamide Abe (@MrJoyoung) November 4, 2019

Ste podporniki Vara? Da 0,00% +

Ne 0,00% +

Bar? Koliko stane veliko pivo? 0,00% +

Zmaj, s katerim so navdušili Maročani

Prejšnji teden je bil v Maroku eden večjih derbijev tamkajšnjega nogometa. V finalu pokala arabskih klubov sta se udarila mestna tekmeca iz Casablance Raje Wydad. Prvi "polčas" velikega finala – na sporedu bo namreč še povratna tekma – se je končal z remijem 1:1, a veliko bolj kot rezultat s tega derbija v nogometnem svetu odmeva koreografija, za katero so na tej tekmi poskrbeli navijači Wydada. Na razprodanem štadionu, na katerem se je zbralo več kot 45 tisoč navijačev, so namreč poskrbeli za koreografijo, s katero so navdušili navijaški svet. Kdo ve, morda jih v prihodnosti posnema kakšna izmed slovenskih navijaških skupin. Ključen del koreografije je predstavljal velik zmaj. Kot nalašč za navijače Olimpije, torej. Izziv Green Dragons, mogoče?

Transparent, ki je zagotovo ganil hudo obolelega Srba

V soboto sta se v Bologni v italijanskem prvenstvu udarila Bologna in Inter. Samir Handanović, ki je s kapetanskim trakom med vratnicama spet poveljeval Milančanom od prve do zadnje minute, in soigralci so po preobratu zmagali z 2:1 in prišli do nove pomembne zmage, a poleg Romeluja Lukakuja in Lautara Martineza, ki sta se izkazala z novima zadetkoma v majici Interja, je bil po tekmi v središču pozornosti tudi domači trener Siniša Mihajlović. Hudo bolni Srb, ki se pogumno bori z levkemijo, je namreč spet sedel na klopi Bologne, tokrat pa je bil zagotovo spet ganjen zaradi vse podpore, ki mu jo izkazuje nogometni svet na Apeninskem polotoku.

Navijači Interja, ki so bili precej številčni tudi v Bologni, so namreč med tekmo razprostrli velik transparent, na katerem je kar v srbohrvaškem jeziku pisalo: "Naprej, Sinoša. Si velik borec. Ne odnehaj." Sporočilo, ki je Srba zagotovo ganilo, poleg tega pa znak, da je pri Interju pustil lep vtis. Med letoma 2004 in 2006 je bil namreč njegov nogometaš in prav v črno-modrem dresu končal bogato nogometno pot, prav v Milanu pa skočil tudi v trenerske vode. Takoj po koncu kariere je bil namreč pomočnik glavnega trenerja Interja.

✍️ | Os #InterFans deixaram uma mensagem de apoio ao Sinisa #Mihajlovic:



"Siga adiante, Sinisa, você é um grande lutador, não desista!"🙏



Simplesmente belo! 👏#BolognaInter 🖤💙🖤💙 pic.twitter.com/14vsx190ed — Inter (@Inter_br) November 2, 2019

Proslava katalonskih navijačev, ki vas bo zagotovo nasmejala

V soboto sta se v španskem prvenstvu v Barceloni Espanyol in Valencia. To je bil torej katalonski derbi, ki je bil razburljiv. V prvem polčasu so vodili domači nogometaši, potem pa so gostje iz Valencie v zadnjih 20 minutah prišli do preobrata in zmage z 2:1. Treh točk, ki so bile prve po treh prvenstvenih tekmah brez zmage, so bili pri Valencii, ki je trenutno šele na 13. mestu prvenstvene razpredelnice, zelo veseli. Tako nogometaši kot tudi navijači. Dva med njimi, ki sta bila na štadionu v Barceloni, celo tako zelo, da sta se ob proslavi povsem spozabila in poskrbeli za video, ki je v Španiji in tudi drugod hitro postal spletni hit. Poglejte, zakaj.

Spanish fans celebrating are always a different thing pic.twitter.com/ejp2ezFx0G — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 3, 2019

Fotografija Neymarja s svojo mamo, zaradi katere se marsikdo zgraža

Še vedno najdražji nogometaš vseh časov Neymar je spet poškodovan in za PSG ne igra, zato pa je, tako kot vedno, zelo dejaven na družabnih omrežjih. Tudi prejšnji teden je na njih poskrbel za kar nekaj objav, prah pa dvignil predvsem z eno. Na Instagramu, na katerem ima več kot 128 milijonov sledilcev, je namreč objavil fotografijo, na kateri na kavču leži na svoji mami, ob tem pa pripisal: "Mečkam se z mamo." Ni jih bilo malo, ki so zgražali nad besedami in kontekstom, v katerem so postavljene, in so prepričani, da je šel predaleč. Takšni so bili zagotovo še bolj zgroženi, če so pobrskali po preteklosti in ugotovili, da je 27-letni brazilski super zvezdnik v preteklosti na Instagramu objavil tudi video, na katerem svojo mamo poboža po zadnjici.

Fotografija iz prejšnjega tedna:

Video iz preteklosti:

Everyone acting surprised by Neymar's IG post like he didn't do this... pic.twitter.com/Wr8XulacOI — Ahmed (@ahmedIfc) October 28, 2019

Kaj menite o Neymarju in njegovi fotografiji oziroma videu s svojo mamo? Srčkano 0,00% +

Bolano 0,00% +

Malce kočljivo, ampak nič takšnega 0,00% +

Neverjetno. Japonski vratar je v minuti prejel dva gola s sredine igrišča.

Nogometne navdušence z vsega sveta je prejšnji teden zabaval tudi video, ki je prišel z Japonske in tamkajšnje druge lige, v kateri sta se med seboj pomerila Montedio Yamagata in Ehime. Prvi je na svojem štadionu zmagal s 3:0, o čemer skorajda zagotovo ne bi slišali, če domači dveh golov v drugem polčasu ne bi zabili v razmaku minute in predvsem s sredine igrišča. Najprej je v 61. minuti za 2:0 zadel Shun Nakamura, že minuto pozneje pa je nasprotnikovega vratarja, spet po strelu s sredine igrišča, premagal še Tatsuhiro Sakamoto in postavil končni izid. In kdo je bil nesrečnik, ki je stal med vratnicama gostov (no, pri teh akcijah ga med vratnicama zagotovo ni bilo)? Masahiro Okamoto, če vam to ime kaj pomeni. Omenimo le, da je bil leta 2015 soigralec nekdanjega slovenskega reprezentanta Nejca Pečnika pri Jef Unitedu. In povečini grel klop za rezervne nogometaše …