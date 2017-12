Izbor z družabnih omrežij

Svet časti bosonogega Messija in se norčuje iz Ronalda

Lionel Messi je na sobotnem el clasicu povsem zasenčil Cristiana Ronalda, sicer dobitnika zadnjih dveh zlatih žog, nagrad za najboljšega nogometaša leta na svetu. Ne samo da je Barcelona premagala Real v Madridu s kar 3:0, Argentinec se je na tej tekmi izkazal z zelo dobro igro.

Zabil je gol z enajstmetrovke, ki jo je priigral sam, poskrbel za izključitev Danija Carvajala in podal za gol za 3:0, pri katerem je, kot so navijači ugotovili pozneje, akcijo izpeljal kar z boso nogo. Messiju se je namreč sezul nogometni čevelj. Na sobotnem el clasicu je prispeval še 50 uspešnih podaj in ustvaril kar devet priložnosti za gol.

Argentinec je navdušil celo tako zelo, da je enega izmed njegovih navijačev razjezilo, ker ga primerjajo z bogom. Pa ne zaradi tega, ker naj bi bil bog boljši, ampak obratno ...

Bosonogi Lionel Messi:

Ne pretiravajte s primerjanjem Lionela Messija in boga:

Ronaldu je šlo na el clasicu veliko slabše. Čeprav je kar petkrat streljal proti vratom Reala, ni zadel. Ob tem je ustvaril samo eno priložnost, največjo priložnost za gol pa zapravil v prvem polčasu, ko je bil izid na semaforju Santiaga Bernabeua še 0:0. V ugodnem položaju je zgrešil celo žogo in se osmešil. Nič čudnega, da je takoj po tej akciji splet preplavilo morje takšnih in drugačnih objav norčevanja iz portugalskega zvezdnika.

Zdi se, vsaj po fotografiji iz garderobe po tekmi, da se je iz Ronalda malce ponorčeval tudi strelec tretjega gola Aleix Vidal. Vsaj če sklepamo po pozi, v kateri pozira na fotografiji v družbi soigralcev.

Zapravljena priložnost Cristiana Ronalda:

“There’s no complete player than me. I’m the best player in history"- Cristiano Ronaldo. #ElClasico

pic.twitter.com/ox4aPRktiz — E (@esheikh_) December 23, 2017

Norčevanje iz Cristiana Ronalda:

Aleix Vidal (desno spodaj):

Prisrčno norenje od navdušenja, da so očeta zagledali na ekranu

Ker se je poškodoval francoski branilec Samuel Umtiti, je mesto v ožji obrambi Barcelone v zadnjem času zavzel Thomas Vermaelen. Belgijec, ki v zadnjih dveh letih za Katalonce ni igral prav pogosto, je tako seveda nastopil tudi na sobotnem derbiju v Madridu.

Tekmo si je prek televizijskih zaslonov z zanimanjem ogledala tudi Polly Parsons, žena belgijskega nogometaša, ob ekran pa so se posedli tudi njuni trije majhni sinovi. Ko so ob grafični predstavitvi moštev pred začetkom tekme na njem zagledali svojega očeta, so ponoreli od navdušenja. Mama jih je snemala in nastal je ta prisrčen video, ki je hitro zaokrožil po spletu.

Daddys #1 Fan Club A post shared by Mrs Vermaelen (@pollyroseparsons) on Dec 23, 2017 at 6:03am PST

Zmagi na el clasicu je nazdravil s pregrešno dragim vinom

El clasico je bil osrednji dogodek prejšnjega nogometnega tedna, zato ne čudi, da se je v tokratnem izboru z družabnih omrežij znašel še en utrinek s sobotnega spektakla v Madridu.

Po zmagi nad Realom je bil med najbolj veselimi zagotovo branilec Barcelone Gerard Pique, znan kot zelo zagrizen Katalonec. Očitno je veliko in odmevno zmago proslavil na prav poseben način. Na Instagramu je namreč objavil fotografijo treh buteljk vina in ob njej pripisal: "Danes je vredno."

Španski mediji so hitro ugotovili, da gre za pregrešno draga vina. Vse tri buteljke skupaj naj bi stale 5.300 evrov. Za najdražjo je moral Pique odšteti 3.360 evrov, pišejo.

Po branilcih v Angliji je osmešil tudi svojo mamo

Mladi Brazilec Gabriel Jesus, ki je od januarja letos član atomskega napada Manchester Cityja, je v Angliji hitro pokazal, kakšen mojster je. Za ekipo Josepa Guardiole je na 36 tekmah, ki jih je odigral do zdaj, zabil 17 golov in prispeval devet podaj. Za Brazilijo je ta komaj 20-letni napadalec na 13 tekmah zadel kar osemkrat in trenutno spada med najbolj vroče nogometaše na svetu.

Da je mojster preigravanj, so na lastni koži občutili že številni branilci v angleški premier ligi in tudi drugje, zdaj je ta 175 centimetrov visoki hitronogi južnoameriški mojster nogometa to dokazal tudi lastni mami.

Vem seca não dona @veraluciadiniz7 😂🖊 A post shared by Gabriel Jesus (@dejesusoficial) on Dec 20, 2017 at 3:20pm PST

Kaznovan, ker je med tekmo jedel sendvič

Trener nizozemskega Feyenoorda Giovanni van Bronckhorst je bil na nedavni pokalni tekmi proti Heraclesu neprijetno presenečen, ko je med polčasom ugotovil, da njegov rezervist Michiel Kramer kar med tekmo je sendvič s kroketi.

Izkušeni napadalec, ki v tej sezoni večinoma sedi na klopi in pri zmagi Feyenoorda s 3:1 ni dobil priložnosti za igro, je tako nase opozoril z nevsakdanjim ravnanjem, zaradi katerega je bil tudi kaznovan. Trener se je odločil, da ga začasno suspendira.

"Sendvič s kroketi je prav gotovo slasten, a seveda ne med tekmo. Vedel se je neprofesionalno, tako kot se profesionalec ne bi smel," je povedal van Bronckhorst.

Takole je Michiel Kramer jedel sendvič:

Michiel Kramer is suspended for the last game of 2017 because of eating fast food (“broodje kroket”) at halftime during Feyenoord - Heracles pic.twitter.com/ArUKYt61wI — Dutch Goals And More (@TheRealDGAM) December 22, 2017

Ujeli velik biser in ga predstavili na prav poseben način

Nizozemskemu velikanu PSV, ki je imel že od nekdaj nos za velike talente, je prejšnji teden v svoje vrste uspelo zvabiti velikega argentinskega upa Maxija Romera. Komaj 18-letni napadalec, za katerega so Nizozemci Velezu odšteli celo nekaj več kot deset milijonov evrov, je kljub mladosti v prvi argentinski ligi zbral 39 nastopov in zabil osem golov.

Romero se bo na Nizozemsko preselil šele po koncu sezone, na njegov podpis pa so pri PSV zelo ponosni. Naznanitev podpisa pogodbe z argentinskim draguljem je bila prav posebna. Svojim navijačem so ga predstavili kar s pomočjo računalniške igrice Football Manager, ki je večini nogometnih navdušencev po vsem svetom še kako domača.

Studijski komentator je Rooneyja zbodel tam, kjer ga najbolj boli

Everton je v začetku prejšnjega tedna v angleški premier ligi premagal Swansea City s 3:1, enega izmed treh golov pa je dosegel Wayne Rooney, ki je zdaj že pri desetih prvenstvenih golih od vrnitve v Liverpool.

Najboljšemu strelcu v zgodovini angleške reprezentance in Manchester Uniteda gre na zelenici v zadnjem času odlično, ga je pa zato v nelagoden položaj po tekmi s Swanseajem spravil še en nekdanji angleški reprezentant, nekdanji branilec Jamie Carragher, ki se zdaj dobro znajde v vlogi studijskega komentatorja.

Rooney je v pogovoru po tekmi Carragherja zbodel s komentarjem njegove obleke, ki naj bi bila grozljiva, legendarni nekdanji nogometaš Liverpoola pa mu je hitro vrnil in ga zbodel tam, kjer Rooneyja najbolj boli. "Nekaj podobnega kot tvoje lasišče, a?" je legendarnemu angleškemu napadalcu zabrusil Carragher.

Znano je, da ima Rooney težave s plešavostjo, zaradi česar je šel pred časom na operacijo lasišča.

@WayneRooney tried to give @Carra23 some banter and gets completely shut down 😂 pic.twitter.com/GzCSAOLv17 — Alex McCarthy (@Al_Mac8) December 18, 2017

Guardiola se je želel poveseliti z vratarjem, a ta nad tem ni bil navdušen

Manchester City je prejšnji teden v angleški premier ligi dosegel neverjetno 17. zmago v nizu, uspešen pa je bil tudi v angleškem ligaškem pokalu, v katerem je v polfinale napredoval po drami enajstmetrovk.

Na tekmi proti Leicester Cityju je Josep Guardiola pričakovano priložnosti namenil rezervistom, mednje pa po prihodu Brazilca Edersona spada tudi nekoč prvi vratar Barcelone Claudio Bravo.

Prav Čilenec je bil junak loterije enajstmetrovk, Guardiola pa se je zmage tako veselil, da je želel veselje deliti tudi s svojim vratarjem. Toda Bravo, ki je z Barcelono postal evropski prvak, ni dajal vtisa, da je nad početjem svojega trenerja navdušen. Prej nasprotno.

Nič čudnega, glede na to, da ga je Španec v zadnjih mesecih posadil na klop.

Gabonski zvezdnik ni mogel verjeti, kaj je zapravil

Gabonec Pierre-Emerick Aubameyang spada med najboljše napadalce na svetu v zadnjem obdobju. V tej sezoni je za Borussio Dortmund zabil že kar 21 golov na vsega 23 tekmah, a tudi on je le človek.

To je dokazal na nedavni prvenstveni tekmi proti Hoffenheimu, ko je zgrešil praktično nemogoče. Tega se je zavedal tudi 28-letnik sam, ki se je nasmejal sam sebi.

No, na koncu je le dokončal posel. Borussia je zmagala z 2:1, on pa je zabil enega izmed golov.

Neymarjev neverjeten gol v Braziliji

V Jundiaiju blizu Sao Paula so odigrali dobrodelno tekmo v organizaciji Neneja, brazilskega košarkarja, ki igra v ligi NBA. "Lačna bi morala biti samo žoga," je bil naslov dogodka, na katerem naj bi za brazilske otroke zbrali 30 ton hrane.

Na tej tekmi je nastopil tudi najdražji nogometaš v zgodovini, zvezdnik PSG Neymar, ki je praznične dni izkoristil za skok v Brazilijo.

Eden izmed najboljših nogometašev na svetu je na tekmi, ki se je končala z zmago Nenejeve ekipe z 11:7, navdušil predvsem z enim izmed golov, ki jih je dosegel.