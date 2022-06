Srb zapustil šampionski Maribor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborčane čaka zelo zahtevna sezona. Prvič po treh letih bodo branili naslov državnega prvaka, v Evropi pa se bodo predstavili v kvalifikacijah za ligo prvakov, ki ponujajo marsikaj. Evropskih izzivov se vseeno ne bodo lotili z vsemi najmočnejšimi orožji iz prejšnje "šampionske" sezone.

Še vedno je nejasna usoda dveh pomembnih legionarjev, zlasti najboljšega strelca in igralca 1. SNL Ognjena Mudrinskega (posojeni nogometaš poljske Jagiellonie) in Marka Alvirja (Viktoria Plzen), želja, da bi v Ljudskem vrtu zadržati Đorđeta Ivanovića, starega znanca slovenskih prvoligaških zelenic, ki je lani osvojil pokal z Olimpijo, letos postal prvak z Mariborom, vmes pa pomagal še Šahtjorju do naslova v Belorusiji, pa bo ostala neuresničena.

Športni direktor vijolic Marko Šuler bo moral poiskati drugačne rešitve, saj je Ivanović v četrtek sklenil štiriletno pogodbo s Čukaričkim. Nekdanji nogometaš Partizana, ki je najboljše predstave v srbskem prvenstvu kazal v dresu Spartaka iz Subotice (tam si je nekaj časa delil slačilnico tudi z Mudrinskim), je tako okrepil beograjski klub, ki ima po prihodu novega trenerja Dušana Kerkeza velike načrte.

"Po dveh letih sem se želel vrniti v Srbijo. Vesel sem, da sem sklenil dogovor s Čukaričkim. Prišel sem v zdravo nogometno okolje, v katerem lahko napredujem. O tem, koliko zaupam novemu klubu, priča tudi to, da sem podpisal štiriletno pogodbo," zdaj že nekdanji nogometaš Maribora ne skriva navdušenja nad izborom novega delodajalca.

Srbski krilni napadalec, rojen na Hrvaškem (Vukovar), je lani z Olimpijo osvojil pokal, letos pa je postal prvak z Mariborom. Na 16 tekmah je dosegel štiri zadetke. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

S Šahtjorjem iz Belorusije je tako prekinil sodelovanje, želja, da bi se vrnil v domovino, pa je prevladala nad izzivi, ki jih omogoča evropska sezona Maribora. Zanimivo je, da se Ivanović vseeno vrača tudi v Slovenijo, saj bo z beograjskim klubom sredi junija odpotoval na Bled, kjer se bo pripravljal dva tedna in odigral tudi nekaj pripravljalnih tekem proti slovenskim klubom. Čukarički bo v sezoni 2022/23 zastopal srbske barve v Evropi, čez dva tedna bo izvedel ime tekmeca v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo.