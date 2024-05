Fiorentina do zmage na Sardiniji v 103. minuti

Zadnji krog italijanskega prvenstva je razvlečen od četrtka do nedelje. Fiorentina je v prvi tekmi zadnjega kroga v gosteh s 3:2 ugnala Cagliari in se pred finalom konferenčne lige, v katerem se bo v Atenah pomerila z Olympiakosom, utrdila na osmem mestu. Zasedba iz Toskane je do 89. minute zaostajala z 1:2, nato pa je sledil preobrat. Danes bo Bologna, ki si je zagotovila nastop v ligi prvakov, gostovala v Genovi.