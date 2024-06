Tudorja v Rimu menja Baroni

Igor Tudor je pri rimskem klubu preživel le tri mesece, potem ko je marca ekipo prevzel od Maurizija Sarrija. Popeljal jo je do sedmega mesta v domači ligi in do nastopa v evropski ligi, a se potem zaradi nestrinjanja s klubsko politiko odločil za odstop.

Marco Baroni je v svoji trenerski vodil že številne italijanske prvoligaše, a v glavnem take, ki se tradicionalno borijo za obstanek v ligi. Lani je v njej ostal z Verono, pred tem je bil tudi trener Lecceja, Cremoneseja, Frosinoneja...