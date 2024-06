Motta uradno na klopi Juventusa, Monza predstavila Nesto

Italijansko-brazilski trener je podpisal triletno pogodbo do 30. junija 2027. Enainštiridesetletni Motta je požel pohvale, potem ko je Bologno popeljal do petega mesta v serie A in s tem neposredno uvrstitev v naslednjo sezono lige prvakov.

Motta je svojo trenersko kariero začel leta 2018 pri mladincih Paris Saint Germaina, pri katerem je nekaj mesecev pred tem končal kariero igralca. Njegova trenerska pot v Italiji se je začela na klopi Genoe leta 2019, nato pa je prevzel položaj glavnega trenerja pri Spezii in Bologni, s slednjo pa si je v pretekli sezoni zagotovil zgodovinsko uvrstitev v ligo prvakov.

"Resnično sem vesel, da lahko začnem novo poglavje na čelu velikega kluba, kot je Juventus. Zahvaljujem se lastnikom in upravi, ki so lahko prepričani v mojo ambicioznost, da bo zastava Juventusa še naprej visoko plapolala in da bodo lahko navijači zadovoljni," je za spletno stran kluba dejal Motta. "Dobrodošel v Juventusu, trener!" so ob tem zapisali v torinskem klubu.

Allegri odšel po finalu pokala

Massimiliano Allegri se je poslovil po pokalni lovoriki. Foto: Reuters Šestinpetdesetletni Allegri se je razšel z vodilnimi pri Juventusu, potem ko je po finalu italijanskega pokala žalil uradne osebe. Juventus je sicer 15. pokalno lovoriko osvojil z 1:0 na tekmi proti Atalanti.

Allegri je po zaključku tekme kazal nenavadno jezo tako do nekaterih predstavnikov medijev kot do sodniškega kadra. Med proslavljanjem zmage pa se je z očitnimi gestami znesel tudi nad športnim direktorjem Cristianom Giuntolijem.

Allegrijevo vedenje so v klubu označili za nesprejemljivo in v nasprotju z vrednotami kluba in nogometa. Zadnji tekmi sezone so nogometaši odigrali pod taktirko Paola Montera.

Legendarni branilec prevzel Monzo

Z novim strategom bodo v novo sezono elitnega italijanskega prvenstva krenili tudi v vrstah Monze. Naloge glavnega trenerja v tem klubu je prevzel italijanski nogometni strokovnjak Alessandro Nesta, ki je podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno sezono.

Na klopi Monze je zamenjal Rafaela Paladina, ki je prevzel Fiorentino. Monza je sezono serie A končala na 12. mestu lestvice s 45 točkami. Oseminštiridesetletni Nesta je v minuli sezoni treniral Reggiano, pred tem pa je vodil Miami, Perugio in Frosinone.

"Dobrodošel Alessandro," so v klubu pozdravili novega trenerja rdeče-belih.