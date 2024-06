Ali res znate izbrati, pravilno shraniti in pripraviti ribe?

Da so ribe odlično živilo, verjetno že veste. Pa veste, zakaj so tako koristne za vas? Ali prepoznate sveže ribe, jih znate pravilno shraniti in pravilno rokovati z njimi? Vse to in še več izveste v nadaljevanju, kjer boste našli tudi recepte za odlične ribje jedi.

Okusno, koristno in lahko prebavljivo živilo

Ribe so odličen vir beljakovin, koristnih maščob ter vitaminov in mineralov. Njihovo meso je lahko prebavljivo ter v kombinaciji z zelenjavo predstavlja kakovosten in uravnotežen obrok. Manjše ribe, ki jih uživamo skupaj s kostmi, so odličen vir vitamina D, kalcija in fosforja, morske ribe pa tudi vir joda in selena.

Ribe je priporočljivo uživati 1- do 2-krat tedensko, tedenski jedilnik pa naj bi vseboval okoli 200 gramov ribjega mesa. Zaradi visoke vsebnosti omega-3 maščob, naj polovico priporočene količine predstavljajo manjše modre mastne morske ribe, kot so sardela, skuša, postrv, losos in tuna.

Kljub temu pa z uživanjem rib ni dobro pretiravati. Večje vrste rib, kot so na primer tuna, mečarica, morski pes, som, naj bi zaradi možne prisotnosti težkih kovin uživali le v majhnih količinah oziroma manj kot 100 g/teden.

Ali ste vedeli? Energijska in hranilna vrednost ribjega mesa je odvisna od vrste, spola in velikosti ribe, pa tudi letnega časa, ko je bila ulovljena, temperature morja, drstenja ter količine in vrste hrane, ki je ribam na voljo v njihovem okolju. Sardele, na primer, vsebujejo največ maščobe v jesenskem času, tik pred drstitvijo, najmanj pa pozimi, takoj po drstitvi in prezimovanju.

Ali znate izbrati svežo ribo?

Če kupujete sveže ribe, morajo biti te hranjene na primerni temperaturi (na primer v hladilni vitrini ali na ledu). Sveža riba ima značilen, prijeten vonj po morju, izbočene in bistre oči, prozorne beločnice in leče ter jasno obarvano šarenico. Škrge so svetlo rdeče in vlažne, škržni pokrovec pa je čvrsto zaprt. Površina sveže ribe je čvrsta ter na pritisk prsta ne pušča vdolbine. Koža je svetla, gladka, napeta in jasnega sijaja, luske pa se čvrsto prilegajo telesu.

Ali veste, kako izbrati zamrznjene ribe?

Če kupujete zamrznjene ribe, bodite pozorni na to, da embalaža ni poškodovana ali raztrgana – v tem primeru rib ne kupite. Bodite pozorni, da na površini zamrznjenih rib ni kristalov, saj ti kažejo na to, da je bila riba že nekoliko odtajana in ponovno zamrznjena.

Ali znate pravilno shraniti ribe?

Nakup (svežih ali zamrznjenih) rib naj bo zadnje opravilo pred odhodom domov. Ribe po nakupu shranite v hladilni vreči oziroma torbi s hladilnimi vložki, prenos oziroma prevoz od trgovine do doma pa naj bo čim hitrejši. Doma ribe čim prej shranite v hladilnik. Pri tem poskrbite, da se ne dotikajo drugih živil ter preprečite morebitno izcejanje mesnega soka na druga živila.

Ali veste, kako pravilno odtajati ribe?

Zamrznjeno ribo vedno odtaljujte v hladilniku (4 °C) ali pod mrzlo tekočo vodo v originalni embalaži ali v mikrovalovni pečici. Čas odtajanja prilagodite teži ribe oziroma upoštevajte navodila proizvajalca. Pri tem velja opomniti, da rib nikoli ne odtaljujte na kuhinjskih površinah pri sobni temperaturi. Vedno uporabite popolnoma odtajano ribo, odtajane ribe pa ne zamrzujte ponovno.

Z ribami rokujte previdno

Ker so ribe hitro pokvarljivo živilo, je varna in higienska priprava še posebej pomembna. Pred pripravo si dobro umijte roke ter pazite na higieno pribora in opreme. Ribo je vedno potrebno zadostno toplotno obdelati, pri čemer si lahko pomagate z vbodnim termometrom, ki bo izmeril središčno temperaturo ribe. Pripravljeno ribo ali ribjo jed zaužijte čim prej po pripravi. Če jo boste zaužili toplo, jo shranite na temperaturi 63 °C, hladno pa pri 6 °C. Uživanje surovih rib lahko predstavlja tveganje za okužbe in zastrupitve.

Riba za uravnotežen obrok

Za pripravo rib ali ribjih jedi sta najpriporočljivejša peka v pečici in na žaru ter dušenje v lastnem soku. Cvrtje strokovnjaki odsvetujejo. Če se ocvrtim ribam vseeno ne morete upreti, za to uporabite kakovostno olje, na primer oljčno, sončnično ali olje oljne ogrščice.

Pri pripravi rib uporabljajte čim manj soli. Sicer pa gredo ribe z roko v roki z začimbami in zelišči, kot so peteršilj, rožmarin, timijan, majaron, koriander, ter se odlično ujamejo z limoninim ali limetinim sokom.

Riba je odlično živilo, zato lahko kakovosten in uravnotežen obrok predstavlja že povsem preprosta jed, kot je na primer riba z blitvo. Pripravite lahko tudi številne druge jedi, kot so riba v marinadi iz temnega piva, ceviche z avokadom in kokosovim mlekom, v foliji pečen file brancina z ingverjem in grahov pire z meto ali ribji file v korenčkovem ovoju s sezamom. Dober tek!

Po sveža in kakovostna živila vedno v Spar

Izkušeni kuharji vedo, da najboljše jedi nastanejo le iz najboljših, svežih sestavin, kar še posebej velja za ribe.





