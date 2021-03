Pravljica Interja in Samirja Handanovića se nadaljuje

Danes je v serie A zelo pestro. Vodilni Inter je s pomočjo Samirja Handanovića v gosteh premagal Torino in naredil pomemben korak k osvojitvi državnega naslova. Jasmin Kurtić je pomagal Parmi do dragocene domače zmage nad Romo. Prvak Juventus bo po izpadu iz lige prvakov gostoval pri Cagliariju, na San Siru pa se bosta v najzanimivejšem obračunu krogu udarila AC Milan in Napoli.

V nedeljskem uvodu je Bologna ugnala Sampdorio, za katero mladi slovenski reprezentant Nik Prelec ni kandidiral za tekmo. Izkušeni slovenski članski reprezentant Jasmin Kurtić je s Parmo doma ugnal Romo (2:0) in s tem razveselil velikega prijatelja Josipa Iličića, saj je četrtouvrščena Atalanta na lestvici ostala pred sinovi volkulj, za katere ni kandidiral slovenski najstnik Amir Feratović.

Sporen zadetek Torina v mreži Handanovića, po katerem so nogometaši Interja zahtevali prekršek nad Škriniarjem:

Vodilni Inter je s pomočjo Samirja Handanovića, ki je zbral dve obrambi, v gosteh prišel do zelo pomembne zmage v Torinu. Bike je premagal z 2:1, v polno pa sta zadela najboljša strelca črno-modrih v tej sezoni, Belgijec Romelu Lukaku in Argentinec Lautaro Martinez. Inter je prednost pred mestnim tekmecem Milanom, ki ga danes čaka zahteven izpit proti Napoliju, s tekmo več povišal na devet točk in je še korak bližje državnemu naslovu. To bi bila prva klubska lovorika, ki bi jo v bogati karieri osvojil 36-letni Handanović in velika nagrada za vse predstave, s katerimi že slabo desetletje navdušuje navijače milanskega velikana. Danes bo zelo zanimivo tudi na Sardiniji, kjer bo prvič po izpadu iz Evrope gostoval Juventus.

Podvig mladega Srba, Hrvat osrečil Atalanto

Dušan Vlahović je 21-letni srbski napadalec, ki se je leta 2018 preselil v Firence iz beograjskega Partizana. Foto: Reuters V soboto so bile odigrane tri tekme 27. kroga italijanskega prvenstva. Začelo se je z domačo zmago Sassuola nad Verono (3:2), nadaljevalo z visoko zmago Fiorentine nad Beneventom (4:1), pri kateri je izstopal trikratni strelec Srb Dušan Vlahović, vse tri zadetke je dosegel v prvem polčasu, končalo pa se je z remijem med Genoo Mihe Zajca in Udinesejem (1:1). Slovenski reprezentant je odigral vso tekmo.

V petek je na olimpijskem štadionu v Rimu Lazio z velikimi težavami premagal zadnjeuvrščeni Crotone s 3:2 (2:1), zmagoviti gol pa je v 84. minuti dosegel Felipe Caicedo. Atalanta je po zmagi nad Spezio (3:1) v 27. krogu italijanskega nogometnega prvenstva po točkah ujela tretjeuvrščeni Juventus, ki ima dve tekmi manj in malenkost boljšo razliko v golih od zasedbe iz Bergama. Slovenski nogometni reprezentant Josip Iličić je za Atalanto igral do 66. minute in prispeval podajo pri prvem golu sicer dvakratnega strelca Hrvata Maria Pašalića. Ekipa iz Bergama je tako odlično prestala generalko pred povratnim obračunom osmine finale lige prvakov, na katerem bo proti Realu lovila zadetek zaostanka.

Italijansko prvenstvo, 27. krog: Petek, 12. marec:

Lazio : Crotone 3:2 (2:1)

Milinković-Savić 14., Alberto 39., Caicedo 84.; Simy 29., 50./11-m. Atalanta : Spezia 3:1 (0:0)

Pašalić 54., 73., Muriel 55.; Piccoli 82.

Josip Iličić (Atalanta) je igral do 66. minute in podal za prvi zadetek. Sobota, 13. marec:

Sassuolo : Verona 3:2 (1:1)

Locatelli 4., Đuričić 52., Obiang 82.; Lazović 43., Dimarco 80.



Benevento : Fiorentina 1:4 (0:3)

Ionita 56.; Vlahović 9., 27., 45., Eyserric 76.



Genoa : Udinese 1:1 (1:1)

Pandev 8.; De Paul 30./11-m

Miha Zajc (Genoa) je odigral vso tekmo. Nedelja, 14. marec:

Bologna : Sampdoria 3:1 (2:1)

Barrow 27., Svanberg 41., Soriano 70.; Quagliarella 37.

Nik Prelec (Sampdoria) ni kandidiral za tekmo.



Parma : Roma 2:0 (1:0)

Mihaila 9., Hernani 55./11-m

Jasmin Kurtić (Parma) je odigral vso tekmo; Amir Feratović (Roma) ni kandidiral za tekmo.



Torino : Inter 1:2 (0:0)

Sanabria 70.; Lukaku 62./11-m, Martinez 85.

Samir Handanović (Inter) je branil vso tekmo.



18.00 Cagliari - Juventus

20.45 AC Milan - Napoli