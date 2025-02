Petarda Atalante, Napoli predal prvo mesto

Neapeljčani bi z zmago, te niso vpisali že štiri kroge, spet skočili na vrh pred Inter, toda Como je njihove namere preprečil. Za goste se je slabo že začelo, ko je v sedmi minuti Amir Rrahmani dosegel avtogol. Giacomo Raspadori je deset minut pozneje sicer izid izenačil, vendar je Assane Diao v 77. minuti prinesel tri točke Comu.

Napoli je zapravil priložnost za skok nazaj na vrh. Foto: Reuters

Verona je z minimalnih 1:0 ugnala Fiorentino, ki tako počasi izgublja stik z najboljšimi, kar pet zadetkov pa so navijači videli na tekmi Empolija in Atalante, vseh pet v domači mreži. Za goste iz Bergama je bil dvakrat natančen Ademola Lookman, po en gol sta dodala še Mateo Retegui in Davide Zapapacosta, en zadetek pa so si domači zabili kar sami.

Atalanta se je s tem približala vodilnima moštvoma. Za drugouvrščenim Napolijem zaostaja za dve točki, za prvim Interjem pa tri.

Udinese je v petek slavil z 1:0, edini gol pa je iz 11-metrovke, ki jo je izsilil Lovrić, dosegel najboljši strelec Udineseja Lorenzo Lucca. Ob tem je dvignil ogromno prahu, saj ni želel prepustiti žoge in izvajanja najstrožje kazni kapetanu Florianu Thauvinu, kot je bilo dogovorjeno. Posredoval je tudi Bijol, a se 24-letnik ni dal in sam uspešno zadel, po doseženem desetem golu v serie A pa moral na zahtevo trenerja zapustiti zelenico. Lovrić je igral do 77. minute, Bijol pa vso tekmo.

Lorenzo Lucca ni želel prepustiti 11-metrovke kapetanu Thauvinu:

I’ve seen arguments over penalties, but this is definitely the worst one.



Even Lecce players try to take the ball away from Lorenzo Lucca, who still shamelessly takes it even when the coach told him it should be Thauvin

🤣🤣🤣pic.twitter.com/c3UlXMXJpU