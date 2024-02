Prerojeno Romo ustavil Inter, Milan premagal prvake

Obetal se je vrhunski dan za rimski nogomet. Na prvi sobotni tekmi 24. kroga serie A je Lazio s 3:1 premagal Cagliari, nato pa je Roma v derbiju kroga gostila Inter in ob koncu prvega polčasa vodila z 2:1. A Milančani so v drugem naredili preobrat in zmagali s 4:2. Sedmouvrščena Fiorentina se je v nedeljo popoldne po štirih ligaških tekmah brez zmage (trije porazi) pobrala na najboljši možen način. Frosinone je premagala s kar 5:1. Zadelo je pet različnih nogometašev. Na zadnji nedeljski tekmi je AC Milan z 1:0 premagal branilce naslova nogometaše Napolija.

Roma je bila po odhodu Joseja Mourinha kot prerojena, dobila je tri tekme. In dobro je kazalo še za četrto, ko je Stephan El Shaarawy ob koncu prvega polčasa zadel za vodstvo z 2:1. A je nato drugi polčas pripadel gostom iz Milana. V 49. minuti je za izenačenje na 2:2 zabil Marcus Thuram. Le sedem minut pozneje je nesrečno svojega vratarja premagala Angelino (žogo je skušal izbiti izpred gola, a jo je poslal v mrežo). Zmago vodilnega Interja, že 19. na 23 tekmah, je v sodnikovem dodatku potrdil Alessandro Bastoni. Mladega slovenskega branilca Lovra Goliča tokrat ni bilo v ekipi Rome.

Stephan El Shaarawy je ob koncu prvega polčasa zadel za vodstvo Rome z 2:1. Foto: Reuters

Atalanta je v nedeljo gostovala pri Genoi in zmagala s 4:1. Na San Siru pri AC Milanu pa je na zadnji nedeljski tekmi gostoval aktualni prvak Napoli, ki je trenutno šele sedmi. In doživel nov poraz. Edini gol na tekmi so izbranci domačega trenerja Stefana Piolija dosegli v 25. minuti, po podaji Portugalca Rafaela Leaa je zadel Francoz Theo Hernandez. V izdihljajih tekme je glavni sodnik Daniele Doveri dosodil 11-metrovko za Neapeljčane, po posredovanju Vara pa je razveljavil svojo odločitev in ostalo je pri tesni zmagi domačih nogometašev.

Veselja Thea Hernandeza z Olivierjem Giroudjem po golu AC Milana za 1:0. Foto: Reuters

Krog bosta v ponedeljek sklenila drugouvrščeni Juventus in Udinese s Sandijem Lovrićem, medtem ko je Jaka Bijol še vedno poškodovan.

Italijansko prvenstvo, 24. krog:

Petek, 9. februar:

Sobota,10. februar:

Nedelja, 11. februar:

Ponedeljek, 12. februar:

Lestvica: