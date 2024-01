Inter v Firence po vrnitev na vrh

Vsaj začasno vodilni Juventus, ki je doma proti predzadnjemu Empoliju igral le 1:1. Torinčani, ki so od 18. minute igrali z igralcem manj po izključitvi Arkadiusza Milika, so sicer povedli v 50. minuti, ko je zadel v zadnjem času razpoloženi Dušan Vlahović, z 12 goli je drugi strelec lige, končni izid pa je postavil Tommaso Baldanzi v 70. minuti.

Milan je gostil Bologno in igral 2:2. Slednja je povedla v 29. minuti z golom Joshue Zirkzeeja, izenačil je Ruben Loftus-Cheek ob koncu polčasa. Ta je zadel še v 83. minuti, pred tem pa je Theo Hernandez zapravil najstrožjo kazen. Je pa bil z bele pike natančen gostujoči nogometaš Ricardo Orsolini v 92. minuti in tako poskrbel za delitev točk.

Udinese je izgubil z Atalanto. Foto: Guliverimage Nogometaši Udineseja v italijanski ligi še naprej ostajajo pri vsega dveh zmagah. V 22. krogu so gostovali v Bergamu pri Atalanti, ki je zmagala z 2:0. Videmčani, pri katerih je Sandi Lovrić igral do 80. minute, Jake Bijola (poškodba) in Davida Pejičića pa ni bilo v ekipi, so že po prvem polčasu zaostajali z 0:2, potem ko sta za domače zadela Aleksej Mirančuk in Gianluca Scamacca, obakrat pa je podal Charles De Ketelaere. Udinese tako ostaja tik nad cono izpada. Na 22 tekmah je le dvakrat zmagal, 12-krat remiziral in zdaj osmič izgubil. Brez zmage je od 30. decembra.

V petek je Cagliari doma izgubil proti Torinu z 1:2.

Italijansko prvenstvo, 22. krog:

Petek, 26. januar:

Sobota, 27. januar:

Nedelja, 28. januar:

Ponedeljek, 29. januar:

Lestvica: