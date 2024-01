Udinese ostro proti rasističnim navijačem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski nogometni prvoligaš Udinese bo za vedno prepovedal vstop na stadion tistim navijačem, ki so na sobotni prvenstveni tekmi proti AC Milanu z rasističnimi vzkliki žalili vratarja nasprotne ekipe Mika Maignana.

Tekma se je končala z zmago AC Milana s 3:2, a je bila dvakrat prekinjena zaradi žaljivk manjše skupine domačih huliganov. "Preiskava poteka, iščemo odgovorne osebe za ta izgred. Gre za dve, tri ali štiri osebe. Ni bilo splošnega skandiranja, ni ga zaznalo niti tožilstvo," je klub zapisal v sporočilu za javnost. Dodal pa je, da bodo krivcem doživljenjsko prepovedali obisk tekem.

Glede teh rasističnih izpadov se je oglasil tudi slovenski reprezentančni branilec in član videmske zasedbe Jaka Bijol, ki trenutno okreva po poškodbi. "Naša ekipa čuti, da moramo nekaj reči. Vsi podpiramo Maignana. Žal mi je pravih navijačev, ta peščica ne predstavlja celotne Udinesejeve navijaške baze," je Tuttomercatoweb navedel Bijola, ki v Vidmu igra skupaj s Sandijem Lovrićem, član kluba pa je tudi mladi slovenski nogometaš David Pejičić.

To sicer ni bil edini rasistični izpad v italijanski ligi minuli konec tedna. V Salernu, kjer je Genoa z 2:1 premagala domačo Salernitano, so domači navijači nogometaše Genoe ob doseženem zadetku ciljali z različnimi predmeti, proti temnopoltim so vrgli tudi čokolado.