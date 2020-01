Birsa gosti Ibrahimovića, Handanović pa iličića

Na uvodni tekmi 19. kroga serie A bo Cagliari Valterja Birse gostil AC Milan, ki se je pred dnevi okrepil s švedskim veteranom Zlatanom Ibrahimovićem. Birsa in soigralci so v hudi krizi, na zadnjih štirih ligaških tekmah so osvojili le eno točko, a so kljub temu na lestvici pred Milančani. Zanimivo bo tudi na dvoboju med Laziem in Napolijem. Rimljani lovijo že deseto zaporedno zmago. Za konec sobotnega dne se bosta udarila še vodilni Inter Samirja Handanovića in Atalanta Josipa Iličića, ki je vroč kot žerjavica. Na zadnjih dveh tekmah ekipe iz Bergama je dosegel štiri zadetke.