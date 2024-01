Mourinho izključen proti Atalanti, Srb junak Juventusa, jezni navijači Napolija

Na uvodni nedeljski tekmi 19. kroga italijanskega prvenstva je tretjeuvrščeni Milan s 3:0 nadigral Empoli. Lazio je nato premagal v gosteh Udinese, za katerega je Sandi Lovrić odigral 83 minut in prispeval podajo za zadetek, Torino je nadigral branilce naslova iz Neaplja s 3:0, Juventus pa je po preobratu v drugem polčasu v gosteh odpravil Salernitano. Zmagoviti zadetek je v sodnikovem podaljšku dosegel Srb Dušan Vlahović. Roma in Atalanta sta se razšla brez zmagovalca (1:1), trener gostiteljev Jose Mourinho pa je prejel rdeči karton. Vodilna ekipa serie A Inter je v soboto ugnala Verono (2:1).

Na prvi nedeljski tekmi je Milan s 3:0 ugnal predzadnji Empoli in se podpisal pod svojo dvanajsto zmago sezone. Za visoko zmago gostov so zadeli Ruben Loftus-Cheek (11.), z enajstmetrovke Olivier Giroud (31.) in Chaka Traore (88.).

Rdeče-črni so v nedeljski matineji nadigrali tekmeca iz Toskane. Foto: Reuters

Udinese, ekipo Sandija Lovrića in trenutno poškodovanega Jake Bijola, je ostal praznih rok proti Laziu. Videmčani so izgubili z 1:2, slovenski reprezentant pa je v 59. minuti prispeval asistenco za edini zadetek gostiteljev. Dosegel ga je Brazilec Walace.

Srečanje med Romo in Atalanto je zaznamoval Jose Mourinho. Portugalski trener je zaradi ostrih protestov na sojenje prejel rdeči karton. Pred tem je bil opozorjen z rumenim kartonom že v prvem delu. Foto: Reuters

Torino nadigral Napoli, navijači gostov besneli

Torino je branilce naslova iz Neaplja, ki zaradi afriškega pokala narodov nekaj časa ne bodo mogli računati na najboljšega strelca Nigerijca Victorja Osimhena, odpravil kar s 3:0. Nekateri navijači Napolija so bili po koncu dvoboja tako nezadovoljni, da so nogometaše ciljali s pirotehničnimi sredstvi. Napoli je izgubil že tretjič na zadnjih štirih tekmah. To je bila četrta tekma brez doseženega zadetka.

Navijači Napolija, ki so pred šestimi meseci proslavljali naslov državnega prvaka, so bili zelo nezadovoljni po visokem porazu v Torinu. Foto: Reuters

Navijači Napolija so žalitve usmerili tudi na trenerja Walterja Mazzarija, a kot je v izjavi dejal športni direktor Mauro Meluso, na trenerskem stolčku ne načrtujejo zamenjave.

"Navijačem se moramo opravičiti. Bilo je res grozno, a v Mazzarija imamo zaupanje in ga ne bomo odpustili," je dejal športni direktor ekipe, ki se je v Torinu znašla v zaostanku ob koncu prvega dela, ko je mrežo zatresel Antonio Sanabria, v 50. minuti pa je zašla v dodatne težave, ko je sodnik zaradi grobega prekrška izključil debitanta Pasquale Mazzocchija, ta je pred dnevi prestopil iz Salernitane. Na igrišče je stopil na začetku drugega polčasa, a kmalu prejel rdeči karton. Številčno premoč so domači izkoristili, za to sta z goloma poskrbela Nikola Vlašić ter Alessandro Buongiorno.

Vlahović najprej podal, nato še odločil zmagovalca

Juventus je na gostovanju pri zadnjeuvrščeni Salernitani prišel do pomembne zmage in tako še naprej za vodilnim Interjem zaostaja dve točki. Zmagal je z 2:1, a trpel vse do konca. Po prvem polčasu je bil celo v zaostanku, do uspeha pa je prišel šele v sodnikovem dodatku. Salernitana je skoraj ves drugi polčas igrala z igralcem manj, potem ko je Giulio Maggiore v 53. minuti prejel drugi rumeni karton.

Dušan Vlahović je v sodnikovem podaljšku zadel za zmago Juventusa v Salernu z 2:1. Foto: Reuters

Prvi gol je prejela v 65. minuti, ko je po podaji Dušana Vlahovića v polno zadel rezervist Samuel Iling-Junior, srbski reprezentant pa se je nato v prvi minuti dodatka še sam vpisal med strelce in tako spet rešil svojo ekipo pred negativnim presenečenjem.

Inter se je igral z ognjem

Inter je v soboto povedel v 13. minuti, ko je svoj 16. gol v sezoni, s katerim prepričljivo vodi na lestvici strelcev, dosegel Argentinec Lautaro Martinez. Toda favorizirani domačini so v 74. minuti prejeli zadetek, Thomas Henry je le nekaj trenutkov po vstopu v igro izid poravnal na 1:1.

Inter je premagal Verono. Foto: Reuters

Precej razburljiva pa je bila končnica. Najprej je Davide Frattesi v 93. minuti Interju zagotovil novo vodstvo. Zatem je pri gostih Darko Lazović dobil rdeči karton, kljub vsemu pa je Verona prišla še do enajstmetrovke. To je izvedel Henry, a je zadel le okvir vrat, tako da so tri točke ostale doma.

Francozu po zapravljeni 11-metrovki grozijo s smrtjo Thomas Henry je v izdihljajih srečanja v Milanu zapravil 11-metrovko za izenačenje na 2:2. Foto: Reuters Thomas Henry, francoski napadalec italijanskega nogometnega prvoligaša Verone, je v nedeljo na Instagramu zapisal, da so mu neznanci grozili smrtjo, potem ko je na sobotni prvenstveni tekmi proti Interju v sodnikovem dodatku zgrešil enajstmetrovko in s tem zapravil možnost, da bi njegova ekipa osvojila točko, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Vsem tistim ljudem, ki mislijo, da poznajo nogomet bolje kot kdorkoli drug in ki hkrati žalijo in želijo smrt meni in moji družini, sporočam, da močno upam, da boste nekega dne v svojih malih življenjih našli mir," je na Instagramu zapisal Henry, ki je na tekmi, ta se je končala z zmago Interja z 2:1, pred zapravljeno najstrožjo kaznijo dosegel edini gol za svojo ekipo, in sicer nekaj trenutkov po vstopu na igrišče s klopi za rezervne igralce. Devetindvajsetletni Henry v tej sezoni stalno vstopa na igrišče kot rezervist, saj po mnenju trenerja po lanski operaciji kolena, v katerem si je strgal vezi, ni pripravljen za vso tekmo. Doslej je v sezoni dosegel tri gole.

