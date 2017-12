Nov gol Josipa Iličića, Gennaro Gattuso se trese

Italijansko prvenstvo, 18. krog

Josip Iličić je zadel še na četrti tekmi italijanskega prvenstva v nizu. V soboto je v 18. krogu postavil končni izid pri zmagi Atalante z 2:0 nad Milanom na San Siru. Nogometaši Interja so po porazu v prejšnjem krogu, ki je bil zanje prvi v tej sezoni, izgubili tudi tekmo proti Sassuolu v gosteh. Samir Handanović in soigralci, ki so bili še pred dvema tednoma vodilni, zdaj za prvim mestom zaostajajo že za pet točk. Benevento je z Vidom Belcem v vratih pri Genoi doživel nov poraz (0:1).