Neapeljčani osvojili tudi Bergamo

Nogometaši Napolija so z zmago na sobotnem derbiju 13. kroga italijanskega prvenstva storili nov korak do naslova jesenskega prvaka. V Bergamu so premagali Atalanto z 2:1, znova pa se je med strelce vpisal Victor Osimhen, najboljši strelec serie A. Napoli ima pred nekdanjim klubom Josipa Iličića že osem točk prednosti. Milan lahko z večerno zmago nad Spezio skoči na drugo mesto.