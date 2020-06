Se bo Handanovićem uspelo maščevati?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrhunski klubski nogomet se je v petek vrnil na Apeninski polotok. Na povratni tekmi polfinala italijanskega pokala sta Juventus in Milan remizirala (0:0), napredoval je prvi. Kdo mu bo v finalu stal nasproti, bo jasno zvečer, ko se bosta udarila še Napoli in Inter Samirja Handanovića. Neapeljčani so na prvi tekmi zmagali z 1:0.