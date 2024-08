Bijol in Lovrić zadela poker, na delu ogromno Slovencev

Prihodnji konec tedna se bo začela nova sezona serie A, nekateri prvoligaški klubi na Apeninskem polotoku pa že tradicionalno teden dni pred prvenstvenim uvodom nastopajo v pokalu. Tam se merijo s številnimi drugoligaši in tretjeligaši. Na delu je ogromno slovenskih legionarjev. V petek sta se napredovanja razveselila Jaka Bijol in Sandi Lovrić z Udinesejem, izpadla pa sta Jasmin Kurtić s Südtirolom in Leo Štulec z Reggiano. Danes se bo predstavil tudi Petar Stojanović z Empolijem.