Italijani ekspresno dobili novega selektorja

Mancini je najprej za slovo od izbrane vrste navedel osebne razloge. Po očitkih, da bo za precej več denarja prevzel ekipo Savdske Arabije, pa je za Corriere dello sport povedal, da je del krivde tudi pri Figc. Očital ji je nezaupanje in kadrovske menjave, predvsem pa odhod njegovih pomočnikov.

"Že mesece sem razmišljal o tem in prišel je čas, da odidem, kajti ko so se nekatere stvari spremenile od znotraj brez mene, je to pomenilo, da smo pri koncu," je pojasnil.

Zdaj ima Italija spet selektorja. V tej vlogi bo Spalletti, 64-letni strateg, ki se je po lanski uspešni klubski sezoni sicer razšel z Napolijem. Službo bo nastopil 1. septembra.

"Izbrana vrsta potrebuje velikega trenerja in vesel sem, da je sprejel ponudbo za vodenje azzurrov. Njegovo znanje in strast bosta ključna za izzive, ki Italijo čakajo v naslednjih mesecih," je izbor Spallettija pospremil predsednik Figc Gabriele Gravina.

Spallettijev prvi delovni izziv bosta septembrski kvalifikacijski tekmi za Euro 2024 proti Severni Makedoniji in Ukrajini.

