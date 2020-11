Kakšna vrnitev Ronalda: potreboval je le tri minute! Ibrahimović se ne ustavlja.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Milana bodo tudi po 6. krogu sami na vrhu lestvice italijanske lige. Rdeče-črni so gostovali v Vidmu in premagali Udinese z 2:1. Branilec naslova Juventus je ob vrnitvi Cristiana Ronalda v gosteh ugnal Spezio s 4:1. Genoo Mihe Zajca čaka gostovanje pri Sampdorii

Vodilni Milan, pri katerem blesti 39-letni Zlatan Ibrahimović, je v nedeljo gostoval v bližini slovenske meje, v Vidmu , kjer je z 2:1 premagal Udinese. Švedski zvezdnik, ki se je vrnil po okužbi s koronavirusom, je v odlični formi, saj je po štirih odigranih tekmah že pri sedmih golih. Danes je v 83. minuti s škarjicami poskrbel za nove tri točke Milana, ki ostaja na vrhu prvenstvene lestvice.

Šved se je pri prvem golu na tekmi izkazal v vlogi podajalca, za vodstvo Milana pa je v 18. minuti poskrbel Franck Kessie. Za Udinese, ki je pri petih porazih, je bil uspešen Rodrigo De Paul z bele točke v 48. minuti.

Ronaldo se je vrnil z dvema zadetkoma

Juventus pa je ob Ronaldovi vrnitvi po osamitvi zaradi novega koronavirusa - izpustil je štiri tekme - le zmagal. Torinčani so povedli v 14. minuti z golom Alvara Morate, Spezia je izenačila v 32. prek Tommasa Pobege, Ronaldo pa je tri minute po vstopu s klopi zadel prvič, v 76. pa s "panenko" z bele pike še drugič za 4:1. Vmes je za Juventus zadel še Adrien Rabiot.

Prava dama pa se je odvila v Torinu, kjer je domača ekipa gostila Lazio in iskala prvo zmago. Bila ji je blizu, saj je do pete minute sodniškega dodatka vodila s 3:2, nato pa je Lazio poskrbel za preobrat s enajstmetrovko Cira Immobileja in golom Felipeja Caiceda v osmi minuti dodatka.

V soboto sta se na "slovenskem" obračunu Inter Samirja Handanovića in Parma Jasmina Kurtića razšla brez zmagovalca. Josip Iličić je bil z Atalanto uspešen na gostovanju pri Crotoneju (1:2), Valterja Birse pa ponovno ni bilo v kadru Cagliarija.

Italijansko prvenstvo, 6. krog:

Sobota, 31. oktober:

Crotone : Atlanta 1:2 (1:2)

Simy 40.; Muriel 26., 38.

Josip Iličić (Atalanta) je v igro vstopil na začetku drugega polčasa.



Inter : Parma 2:2 (0:0)

Brozović 64., Perišić 90.+2; Gervinho 46., 62.

Samir Handanović (Inter) je branil celo tekmo; Jasmin Kurtić (Parma) je igral do 74. minute.



Bologna : Cagliari 3:2 (1:1)

Barrow 45., 56., Soriano 52.; Joao Pedro 15., Simeone 47.

Valter Birsa (Cagliari) ni kandidiral za nastop.



Nedelja, 1. november:

Udinese : Milan 1:2 (0:1)

De Paul 48./11-m; Kessie 18., Ibrahimović 83.



Spezia : Juventus 1:4 (1:1)

Pobega 32.; Morata 14., Ronaldo 59., 76./11-m., Rabiot 67.



Torino : Lazio 3:4 (2:1)

Bremer 19., Belotti 24./11-m., Lukić 87.; Pereira 15., Milinković-Savić 49., Immobile 90.+5, Caicedo 90.+8



Napoli – Sassuolo

Roma – Fiorentina

Sampdoria – Genoa



Ponedeljek, 2. november:

Hellas Verona - Benevento