Še štirje krogi: evropski Milan ali Inter iz šestdesetih

Inter in Milan se borita za naslov prvaka, teoretično sta v igri še Napoli in Juventus. Foto: Reuters

Tudi v italijanski serie A so do konca še štirje krogi. Milanska velikana na vrhu lestvice ločita le dve točki. Vodilni AC Milan bo imel v nedeljo težko delo z ranjeno Fiorentino, izzivalec Inter Milan pa igra v naši soseščini, v Vidmu.

Inter je brez Samirja Handanovića (težave s hrbtom) sredi tedna na zaostali tekmi z Bologno izgubil in tako zapravil možnost, da skoči na prvo mesto. Zdaj ga čaka nekdanji Handanovićev klub Udinese. Inter je ta dvoboj nazadnje izgubil decembra 2017, lani ta čas pa so Udinese premagali s kar 5:1. Inter nato do konca prvenstva čakajo še tekme z Empolijem, Cagliarijem in Sampdorio.

Zadnji štirje nasprotniki AC Milana pa so Fiorentina, Verona, Atalanta in Sassuolo. Nekdanji trener Milana Arrigo Sacchi je pred dnevi dejal, da "Milan igra evropski nogomet, medtem ko je Inter obtičal v šestdesetih letih". Rossoneri igrajo za svoj prvi naslov po 11 letih. Prvi nasprotnik iz Firenc prihaja na San Siro ranjen, in to zelo. Pretekli konec tedna so izgubili s Salernitano, ki bo izpadla iz lige, nato pa med tednom z 0:4 z Udinesejem.

Italijansko prvenstvo, 35. krog: Sobota, 30. 4.:

Cagliari - Verona

Napoli - Sassuolo

Sampdoria - Genoa

Spezia - Lazio Nedelja, 1. 5.:

Juventus - Venezia

AC Milan - Fiorentina

Empoli - Torino

Udinese - Inter

AS Roma - Bologna Ponedeljek, 2. 5.:

Atalanta - Salernitana