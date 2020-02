V živo: Lazio se je resno vmešal v boj za naslov, milanski derbi brez Handanovića

Lazio je v 23. krogu italijanskega prvenstva v nedeljo z 1:0 zmagal v gosteh pri Parmi, za katero je vso tekmo igral Jasmin Kurtić, in se vodilnemu Juventusu približal na vsega točko zaostanka. Pravkar je na sporedu veliki milanski derbi med Milanom in Interjem, pri katerem pa med vratnicama ni kapetana Samirja Handanovića, ki je poškodovan. Žan Majer je Lecceju pomagal do presenetljive zmage s 3:2 proti Napoliju. V Neaplju je blestel nekdanji napadalec Gorice Gianluca Lapadula, ki je zabil dva gola in poskrbel tudi za evrogol. Valter Birsa ni igral pri porazu Cagliarija z 0:1 pri Genoi, pri kateri niti na klopi spet ni bilo Roka Vodiška.