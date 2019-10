Infantino obsodil rasistične izgrede v Bolgariji

Infantino je na obisku v Daki na novinarski konferenci dejal: "Če so na tekmi rasisti, ki zlorabljajo nogometaše, moramo ustaviti tekmo. Ne smemo pustiti, da zmagajo. Nogomet se mora nadaljevati, mi pa moramo kaznovati ljudi."

Predsednik Fife je mnenja, da je danes veliko lažje identificirati posameznike in jih preganjati. "Moramo jih nagnati s stadionov. Ne smejo več stopiti na stadione in moramo jih kazensko preganjati. To je kriminal in moralo bi biti enako po celem svetu," je povedal Infantino.

Na ponedeljkovi tekmi so bolgarski navijači poskrbeli za neljube rasistične vzklike in nacistične pozdrave ter žaljenje temnopoltih angleških nogometašev. Izgredi so vodili v odstop predsednika bolgarske nogometne zveze, ta pa še čaka na kazen Evropske nogometne zveze, ki incident preiskuje. Fifa je dogodke obsodila že v torek.

Ob tem Infantino ni mogel mimo vprašanj o svetovnem prvenstvu 2022. Zanj pravi, da bo "najboljše SP v zgodovini."

"Prepričan sem, da bo Katar s tehničnega vidika pripravil najboljše SP v zgodovini. Nogomet je šport številka ena. Napolnili bomo stadione v Katarju in tudi drugod po svetu," je zaključil.

Preberite še: