Iličić k Belcu, derbi v Milanu

Za uvod v dogajanje na apeninskem polotoku se bosta že danes udarila Sassuolo in Torino, nato pa bomo spremljali soboto in nedeljo, polno nastopov legionarjev. Kot prvi se bo na igrišče podal Samir Handanović, ki bo po evropskem porazu proti madridskemu Realu z Interjem doma gostil Bologno. Sledil bo že omenjeni dvoboj Belca in Iličića, nato pa bo na sporedu še pestro nedeljsko dogajanje.

Že nekaj minut po poldnevu se bosta na travnato površino podala Empoli in Sampdoria. Pri prvem Petra Stojanovića ponovno pričakujemo v začetni enajsterici, na priložnost pa bo najverjetneje na klopi čakal Leo Štulac. Takoj za njima bo na sporedu tudi srečanje Domna Črnigoja, ki bo s svojo Venezio pričakal Spezio. Vodilna Roma bo gostovala v Veroni, zvečer pa sledi na uvodu omenjen derbi.

Dogajanje se bo v Italiji zaključilo v ponedeljek, ko bo Udinese gostil stoodstotni Napoli.

Italijansko prvenstvo, 4. krog: Petek, 17. september:

20.45 Sassuolo - Torino Sobota, 18. september:

15.00 Genoa - Fiorentina

18.00 Inter (Samir Handanović) - Bologna

20.45 Salernitana (Vid Belec) - Atalanta (Josip Iličić) Nedelja, 19. september:

12.30 Empoli (Petar Stojanović, Leo Štulac) - Sampdoria

15.00 Venezia (Domen Črnigoj) - Spezia

18.00 Lazio - Cagliari

18.00 Roma - Verona

20.45 AC Milan - Juventus Ponedeljek, 20. september:

20.45 Udinese - Napoli