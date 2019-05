Iker Casillas doživel srčni napad

Na današnjem jutranjem treningu Porta ga je obšla slabost, poročajo lokalni mediji, hitro so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da je doživel srčni napad. Po zadnjih informacijah v Portu dobro okreva in je izven življenjske nevarnosti.

Casillas je španska nogometna legenda, z reprezentanco je leta 2010 osvojil svetovno prvenstvo, dvakrat, v letih 2008 in 2012 je s Furijo stal na vrhu Evrope, z madridskim Realom, pri katerem je začel kariero poklicnega nogometaša pa je osvojil vse, kar se je osvojiti dalo.

Iker Casillas has suffered a suspected heart attack at the club’s training ground. Get well soon champ we're behind you 💙💙 pic.twitter.com/x9aTFmBPz1 — FC Porto (@FCPortoEnglish) May 1, 2019

Petkrat je z Belim baletom slavil v španskem prvenstvu, trikrat v ligi prvakov, ob tem ima še dva naslova španskega Kraljevega pokala, štiri španske superpokalne lovorike … V karieri je osvojil številne nagrade, velja za enega najboljših nogometnih vratarjev nasploh.

"Real Madrid ljubemu kapetanu želi čim prejšnje okrevanje. Iker Casillas nas je v času svoje poklicne kariere naučil premagovati najbolj neverjetne izzive, naučil nas je, da se predaja ne ujema z našo filozofijo življenja in nam je neštetokrat pokazal, da ga izzivi naredijo še močnejšega," so zapisali na uradni spletni strani madridskega kluba.

Casillas, najmlajši nogometaš, ki je kadarkoli osvojil prestižno ligo prvakov (leta 2000, ko je bil star 19 let), se je 2015 preselil na Portugalsko in oblekel dres Porta in tudi z njim v prejšnji sezoni slavil naslov državnega prvaka. konec marca letos je s Portom celo podaljšal pogodbo za neznano časovno obdobje.

Cenjen pri tekmecih ...

Sending lots of love from Rome @IkerCasillas ❤️ pic.twitter.com/rxSySRVF4t — AS Roma English (@ASRomaEN) May 1, 2019

Porto je v tej sezoni lige prvakov zmagal v skupini D, nato v osmini finala izločil Romo, v četrtfinalu pa naletel na premočan Liverpool.

... kot tudi nenogometnih španskih športnih zvezdah:

Un abrazo enorme a @IkerCasillas en este momento. Fuerza Iker ! — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 1, 2019

