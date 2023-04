Ibrahimovićev kip popravljen, a bo ostal skrit očem javnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kip zvezdniškega švedskega nogometnega napadalca Zlatana Ibrahimovića, ki so ga poškodovali vandali, so po treh letih obnovili in restavrirali, a ga ne bodo vrnili na podstavek pred stadionom v Malmöju.

Kip zvezdniškega švedskega nogometnega napadalca Zlatana Ibrahimovića, ki so ga poškodovali vandali, so po treh letih obnovili in restavrirali, a ga ne bodo vrnili na podstavek pred stadionom v Malmöju. Foto: Reuters

Kip zvezdniškega švedskega nogometnega napadalca Zlatana Ibrahimovića, ki so ga poškodovali vandali, so po treh letih obnovili in restavrirali, a ga ne bodo vrnili na podstavek pred stadionom v Malmöju. Tamkajšnje mestne oblasti so se odločile, da ga bodo pred "nepredvidljivimi navijači" hranile na varnem na skrivni lokaciji.

"Mogoče se bo v prihodnosti kaj spremenilo. Vendar še nismo tam," je za Sydsvenskan dejal občinski svetnik Janne Grönholm. Po mnenju mestnih oblasti še ni napočil čas, da bi lahko kip znova javno razstavili, ker je še vedno čutiti veliko nenaklonjenost do Ibrahimovića.

"Najprej moramo poiskati primerno lokacijo. Zato ne vidim prav nobenih težav s tem, če bo kip za nekaj čas skrit pred očmi javnosti," je mestni politik še dejal za časnik.

Ibrahimović, ki se je leta 1981 rodil v Malmöju staršem z območja nekdanje Jugoslavije, je veliki ljubljenec švedske javnosti, vendar pa se je zelo zameril navijačem iz domačega mesta.

"Najprej moramo poiskati primerno lokacijo. Zato ne vidim prav nobenih težav s tem, če bo kip za nekaj čas skrit pred očmi javnosti." Foto: Reuters

V bron uliti trimetrski kip Ibrahimovića so odkrili 8. oktobra 2019. Pol tone težko skulpturo so postavili na osem ton težek podstavek iz rdečega granita pred stadionom v Malmöju.

Švedski mediji so kmalu zatem razkrili, da je Ibrahimović postal solastnik stockholmske zasedbe Hammarby, kluba velikih tekmecev v švedski ligi. In ne le to, Ibrahimović je takrat javno zatrdil, da želi, da klub Hammarby postana največji klub v celotni Skandinaviji.

Stalna tarča vandalov

Kip je postal stalna tarča vandalov, ki so se nad skulpturo večkrat znesli. Nanj so najprej obesili straniščno školjko, ga poškropili z belo barvo, na tla ob kipu pa zapisali rasistične besede in grožnje s smrtjo.

Sredi decembra istega leta so kipu odžagali levo nogo in pred božičem odžagali nos, hkrati pa so pozlačen kip prebarvali s srebrno barvo ter z leve noge odžagali prst.

V noči na 5. januar 2020 so kipu odrezali noge, celotna skulptura pa se je prevrnila. Kip so nato odstranili ter ga poslali na popravilo.

Zavrnil selitev v Stockholm

Obstajali so tudi resni načrti, da bi kip preselili v Stockholm, a se s selitvijo kipa ni strinjal Ibrahimović. Švedski napadalec je od leta 2020 član italijanskega Milana.